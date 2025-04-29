Этот праздник приходится на второй вторник после Пасхи. Кстати, мы уже рассказывали о том, чего нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать, на Lifestyle 24.

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Что такое Радоница и что стоит делать в этот день

В народной традиции Радоница воспринимается как Пасха для умерших – день, когда радость Воскресения Христова разделяется и с душами тех, кто отошел в вечность.

В этот день в храмах совершаются торжественная литургия и вечернее богослужение, которые завершаются полной панихидой с пасхальными песнопениями. После службы верующие отправляются на кладбище, чтобы помолиться за умерших родственников, почтить их память цветами и тихой молитвой.



Радоница / Фото Unsplash

Ранее верующие часто приносили к могилам крашеные яйца и куличи, оставшиеся после празднования Пасхи – как символ памяти. Однако сегодня эта традиция уже не столь распространена. Чаще всего люди приходят к могилам родных, чтобы помолиться, почтить и побыть в тишине.