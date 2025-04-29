Це свято припадає на другий вівторок після Великодня. До речі, ми уже розповідали про те, чого не можна робити на Радоницю 2025: основні заборони, про які варто знати, на Lifestyle 24.

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Що таке Радониця і що варто робити у цей день

У народній традиції Радониця сприймається як Великдень для померлих – день, коли радість Воскресіння Христового розділяється і з душами тих, хто відійшов у вічність.

У цей день у храмах відбуваються урочиста літургія та вечірнє богослужіння, які завершуються повною панахидою з пасхальними піснеспівами. Після служби віряни вирушають на цвинтар, щоб помолитися за померлих родичів, вшанувати їхню пам'ять квітами й тихою молитвою.



Радониця / Фото Unsplash

Раніше віряни часто приносили до могил фарбовані яйця та паски, що залишилися після святкування Великодня – як символ пам'яті. Проте сьогодні ця традиція вже не настільки поширена. Найчастіше люди приходять до могил рідних, щоби помолитися, вшанувати та побути в тиші.