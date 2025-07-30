В моменты, когда страна теряет своих защитников и гражданских жителей, государство объявляет День траура. В это время важно почтить память тех, кого уже нет рядом.

Именно поэтому в такие дни действуют как государственные ограничения, так и моральные правила, которых общество пытается придерживаться. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День траура?

В День траура по всей стране отменяются развлекательные мероприятия. В частности, не проводятся концерты, праздничные события, фестивали, дискотеки, презентации или вечеринки, даже если они были запланированы ранее. Во многих городах временно приостанавливают работу учреждения культуры и развлечений. Даже частные празднования, если и происходят, то проходят в сдержанном формате.

В публичных местах, например, в кафе, торговых центрах или магазинах, выключают громкую музыку, убирают праздничные элементы декора, а на экранах не транслируют развлекательный контент.

В то же время люди стараются избегать различных развлечений, веселья и празднований. Более того, немало украинцев, вместо ярких фото из путешествий, мемов или шуток, публикуют на собственных страницах в соцсетях сдержанные сообщения, слова поддержки, фотографии свечей или черно-белые изображения погибших.

Что нельзя делать в День траура / Фото Freepik

Какие дни будут траурными в 2025 году?

В Украине ежегодно отмечаются официальные скорбные дни. Они посвящены чествованию памяти жертв трагических событий в истории страны. В эти дни приспускают государственные флаги и ограничивают развлекательные мероприятия. Кроме этого, в стране проходят минуты молчания, поминальные богослужения и официальные церемонии. Среди траурных дней 2025 года: