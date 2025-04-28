Что нельзя делать в понедельник, чтобы не привлечь невзгоды
- В понедельник не рекомендуется начинать важные дела, отправляться в дальнюю дорогу, давать деньги в долг или носить черную одежду.
- В этот день лучше заниматься планированием, идти к врачу, гулять с близкими, веселиться и носить светлую одежду.
Понедельник издавна считался особенным днем, задающим тон всей неделе. По народным приметам его лучше посвятить размышлениям и планированию, а не активным действиям.
Наши предки старались избегать определенных вещей в понедельник. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать в понедельник
Людям нельзя начинать важные или масштабные дела, в частности строительство или новые проекты. В древности верили, что задуманное в понедельник не воплотится в реальность. Также не следует отправляться в первый день недели в дальнюю дорогу. Дело в том, что поездка может принести больше хлопот, чем пользы, и закончиться неудачей.
Особенно осторожно стоит относиться к финансам. Если в понедельник дать деньги в долг, то тогда возникает риск больших убытков в будущем. К тому же не рекомендуется в этот день считать наличные или проверять банковские счета, чтобы не привести к потере достатка.
Кроме этого, не следует носить черную одежду. Ведь темный наряд может привлечь апатию и раздражительность на всю неделю. В то же время в понедельник нельзя думать о плохом, потому что тогда привлечете негативную энергию в дом.
Что можно делать в понедельник
- Заниматься планированием дел на неделю.
- Идти к врачу и лечиться.
- Гулять с родными и близкими.
- Веселиться и развлекаться.
- Приглашать гостей к себе.
- Носить одежду светлых оттенков.
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