Что нельзя делать в понедельник, чтобы не привлечь невзгоды

Понедельник издавна считался особенным днем, задающим тон всей неделе. По народным приметам его лучше посвятить размышлениям и планированию, а не активным действиям.

Наши предки старались избегать определенных вещей в понедельник. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Вы могли этого не знать: что нельзя делать в свой день рождения

Что нельзя делать в понедельник

Людям нельзя начинать важные или масштабные дела, в частности строительство или новые проекты. В древности верили, что задуманное в понедельник не воплотится в реальность. Также не следует отправляться в первый день недели в дальнюю дорогу. Дело в том, что поездка может принести больше хлопот, чем пользы, и закончиться неудачей.

Особенно осторожно стоит относиться к финансам. Если в понедельник дать деньги в долг, то тогда возникает риск больших убытков в будущем. К тому же не рекомендуется в этот день считать наличные или проверять банковские счета, чтобы не привести к потере достатка.

Кроме этого, не следует носить черную одежду. Ведь темный наряд может привлечь апатию и раздражительность на всю неделю. В то же время в понедельник нельзя думать о плохом, потому что тогда привлечете негативную энергию в дом.

Что нельзя делать в понедельник / Фото Freepik

Что можно делать в понедельник

Заниматься планированием дел на неделю.

Идти к врачу и лечиться.

Гулять с родными и близкими.

Веселиться и развлекаться.

Приглашать гостей к себе.

Носить одежду светлых оттенков.

Обратите внимание! Ранее наша редакция рассказывала о том, можно ли выносить мусор после захода солнца.