Кроме цветов и обручальных колец: что нельзя класть в гроб к покойнику
- Нельзя класть в гроб иконы, обручальные кольца, деньги, предметы быта, живые цветы, рисунки, фотографии, картины, сигареты, алкогольные напитки, оружие, мобильный телефон.
- Разрешается класть похоронную одежду, нательный крестик, саван, личные вещи покойника.
Прощаясь с близким человеком, люди всегда стремятся почтить его память с уважением и любовью. Однако существуют четкие правила относительно предметов, которые обычно кладут в гроб вместе с покойником.
Так, стоит помнить о вещах, что не должны лежать рядом с умершим в гробу. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя класть в гроб
Людям не стоит класть иконы в гроб. Если кто-то хочет оставить духовный символ умершему, то следует положить возле покойника освященный крестик, но не большие образы.
Также запрещено оставлять в гробу обручальные кольца. По народным поверьям, кольцо символизирует связь и обет, поэтому должно остаться среди живых. В список вещей, которых следует избегать, также относятся и деньги. Они не имеют никакой силы в мире умерших, а их присутствие в гробу считается суеверием. То же самое касается и предметов быта, в частности часов и расчесок.
В то же время ни в коем случае нельзя класть живые цветы в гроб. Дело в том, что растения выделяют биологические вещества, которые ускоряют процесс разложения тела, вызывая посинение кожи и появление резкого неприятного запаха. Правильнее будет положить цветы у ног покойника или вдоль гроба.
Среди других предметов, которые нельзя оставлять в гробу:
- рисунки;
- фотографии;
- картины;
- сигареты;
- алкогольные напитки;
- оружие;
- мобильный телефон.
Что разрешается класть в гроб
Похоронную одежду.
Нательный крестик.
Саван.
Личные вещи покойника.
Украшения, аксессуары или шляпа для женщин.
Медали, награды и грамоты для мужчин.
Игрушки для беременных женщин и маленьких девочек.
Напомним, наша редакция рассказывала о том, что нельзя делать на похоронах.