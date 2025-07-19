Что нельзя делать на День святого Ильи 2025: строгие запреты, о которых стоит знать

20 июля, по новому стилю, верующие чтят память пророка Ильи. В этот день принято придерживаться многих традиций и запретов, чтобы не разгневать святого.

Издавна считалось, что пророка Илью можно легко возмутить опрометчивыми действиями, и тогда он пошлет гром, молнию или непогоду. Что нельзя делать 20 июля – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День святого Ильи 2025?

В День святого пророка Ильи нельзя устраивать громкие празднования, свадьбы или гуляния. Дело в том, что это считается проявлением неуважения к святому, поэтому людям стоит вести себя сдержанно. К тому же не следует работать с металлом и огнем. Ведь подобные действия могли бы привлечь молнию, по мнению наших предков.

Также не рекомендуется работать в поле и на огороде. Считалось, что пророк Илья мог наказать человека за нарушение покоя природы. Именно поэтому в древности крестьяне избегали любого физического труда и давали земле покой.

В то же время на Илью нельзя было ругаться, ссориться, громко кричать или петь, потому что существовал высокий риск привлечь в семью беды и неурядицы. Более того, наши предки не купались в водоемах в этот день. По народным поверьям, именно на Илью вода в реках и озерах становится очень холодной, поэтому погружение могло вызвать болезнь или даже смерть.

Какие народные приметы на День святого Ильи 2025?