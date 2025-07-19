Здавна вважалося, що пророка Іллю можна легко обурити необачними діями, і тоді він надішле грім, блискавку чи негоду. Що не можна робити 20 липня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на День святого Іллі 2025?

У День святого пророка Іллі не можна влаштовувати гучні святкування, весілля чи гуляння. Річ у тім, що це вважається проявом неповаги до святого, тому людям варто поводитися стримано. До того ж не слід працювати з металом і вогнем. Адже подібні дії могли б привабити блискавку, на думку наших предків.

Також не рекомендується працювати в полі та на городі. Вважалося, що пророк Ілля міг покарати людину за порушення спокою природи. Саме тому давнину селяни уникали будь-якої фізичної праці та давали землі спокій.

Водночас на Іллі не можна було лаятися, сваритися, голосно кричати чи співати, бо існував високий ризик притягнути в родину біди й негаразди. Ба більше, наші пращури не купалися у водоймах у цей день. За народними повір'ями, саме на Іллі вода в річках і озерах стає дуже холодною, тому занурення могло спричинити хворобу або навіть смерть.

Які народні прикмети на День святого Іллі 2025?