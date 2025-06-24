Посвятите свое время мужчинам, которые празднуют именины сегодня. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Ивана в картинках, прозе и стихах.
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Поздравления с Днем ангела Ивана 2025: картинки, проза и стихи
С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый шаг, дарит мудрость в решениях и наполняет сердце светом и любовью. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, здоровьем и успехами!
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В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку: яркая, счастливая и полна удивительных событий. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а судьба дарит только приятные сюрпризы!
Поздравления с Днем ангела Ивана 2025 / Коллаж LifeStyle24
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С Днем ангела, Иван! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать и твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!
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Поздравляю тебя, Иван, с Днем ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и рассудительностью в себе, пусть даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!
Поздравления с Днем ангела Ивана 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Хай ангел-охоронець вночі
Запалить тобі три свічки.
Перша свічка – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свічка – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Поздравления с Днем ангела Ивана 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
З Днем ангела тебе вітаю,
Та нехай твій ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
***
Щоб твоє здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з тобою ангел летить,
Убереже тебе від біди повсюди,
Нехай несе тобі радість кожна мить,
І благодать Господня з тобою буде.