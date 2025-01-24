С Днем ангела Ксении 2025: самые искренние поздравления в картинках и словах
24 января в Украине отмечают День ангела Ксении. В этот день многие женщины празднуют именины, поэтому стоит поздравить их с праздником.
Имя Ксения происходит из Древней Греции и означает "гостеприимная". Такие женщины имеют большой круг общения и легко идут на встречу к новым знакомствам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.
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Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Ксении в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые празднуют сегодня именины.
Поздравления с Днем ангела Ксении 2025: картинки, проза и стихи
Дорогая Ксения! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе успехов, не останавливайся на достигнутом, иди вперед, реализуй желания. Пусть уверенность в своих силах достигает небес.
***
Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ксені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Ксения, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
Ти, Ксенія, наше диво,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
С Днем ангела, Ксения! Пусть твоя святая покровительница бережет от беды, направляет на правильный путь и поможет достичь всех намеченных целей. Желаю безупречного здоровья, приятных сюрпризов и самой счастливой судьбы.
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Ксения, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед.