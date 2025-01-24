С Днем ангела Ксении 2025: самые искренние поздравления в картинках и словах

24 января в Украине отмечают День ангела Ксении. В этот день многие женщины празднуют именины, поэтому стоит поздравить их с праздником.

Имя Ксения происходит из Древней Греции и означает "гостеприимная". Такие женщины имеют большой круг общения и легко идут на встречу к новым знакомствам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.

Не пропустите Самые теплые поздравления с Днем ангела Оксаны 2025: трогательные слова в прозе, стихах и картинках

Наша редакция подготовила поздравления с Днем ангела Ксении в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые празднуют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Ксении 2025: картинки, проза и стихи

Дорогая Ксения! Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе успехов, не останавливайся на достигнутом, иди вперед, реализуй желания. Пусть уверенность в своих силах достигает небес.

***

Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Поздравления с Днем ангела Ксении 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ксені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ксения, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления с Днем ангела Ксении 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Ти, Ксенія, наше диво,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

С Днем ангела, Ксения! Пусть твоя святая покровительница бережет от беды, направляет на правильный путь и поможет достичь всех намеченных целей. Желаю безупречного здоровья, приятных сюрпризов и самой счастливой судьбы.

Поздравления с Днем ангела Ксении 2025 / Коллаж LifeStyle24



***

Ксения, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждое мгновение приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед.