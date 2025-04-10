С Днем братьев и сестер 2025: самые искренние поздравления в картинках и словах
- День братьев и сестер отмечается 10 апреля в честь родственных связей, основан Клавдией Эварт.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с праздником в картинках, прозе и стихах.
10 апреля в Украине и мире отмечают День братьев и сестер. Это теплый праздник, который напоминает о важности родственных связей.
Его основала американка Клавдия Эварт в честь памяти своих брата и сестры, которых потеряла в юном возрасте. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 10 апреля родилась покойная сестра Клавдии – Лизетт.
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В связи с этим, Эварт хотела создать праздник, похожий на День матери или День отца, но посвященный именно людям, с которыми мы делим детство. Со временем идею Клавдии поддержали в США, и уже в 1998 году этот праздник официально установили в стране, рассказывает LifeStyle24.
В этот день люди благодарят своих братьев и сестер за совместное детство и воспоминания, которые их объединяют на всю жизнь. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления. Отправьте их своим братьям и сестрам и напомните им о своей любви.
Поздравления с Днем братьев и сестер 2025: картинки, проза и стихи
Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!
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С Днем братьев и сестер! Как хорошо, что мы есть друг у друга! Спасибо тебе за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в грустные времена! Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и непоколебимой!
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Поздравляю тебя с одним из самых семейных праздников в году, с днем братьев и сестер! Иметь с детства братика или сестричку – это большое счастье и подарок с небес. Я желаю, чтобы твоя жизнь была полна смысла и радости от общения с родными людьми.
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В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сочувствие и невероятную поддержку ежедневно, никогда не чувствовать одиночество и знать, что ты имеешь надежное плечо, несмотря ни на что.
О других праздниках апреля 2025 года – читайте в нашем материале.
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Як добре, що у мене є ти –
Рідна кров, надійна опора,
І кожен день молю я всіх святих,
Щоб між нами не траплялися сварки.
І в цей день долі дякую
За те, що ти живеш на світі цьому.
Я рідко кажу, але я люблю,
Люблю тебе, твої закиди й поради!
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У день сестер і братів
Міцних усім обіймів,
Теплих стосунків,
Радісних митей.
Жити без сварок намагайтеся,
Найчастіше обіймайтеся,
Допомогу пропонуйте
І не зраджуйте.
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Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.