Самые искренние поздравления с Днём фермера 2026 года: тёплые слова в прозе и стихах

Сегодня, 19 июня, украинцы отмечают День фермера. Он был учреждён Указом Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году.

По случаю праздника наша редакция собрала теплые поздравления с Днем фермера в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим знакомым и друзьям, которым хотите подарить положительные эмоции.

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День фермера 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах

С праздником, славный фермер! Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и старания, и способности, и желания способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и богатырского здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках. Пусть не будет паразитов у скота. Пусть не будет конкурентов на рынке. Пусть не будет врагов в жизни. Любви тебе, благополучия и счастья.

***

С Днём фермера! Большое спасибо вам за уважение и любовь к земле, терпение и выдержку. Пусть ваши поля щедро колосятся, здоровье укрепляется, трудовые успехи приумножаются! Обильных урожаев, благоприятных погодных условий, уюта и благополучия семьям и плодотворного труда под мирным небом Украины!

Поздравление с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Тебе я з Днем фермера,

Фермер, вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Радує нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство хай твоє

Зростає і розвивається,

І твоя продукція

На весь світ прославиться.

***

З Днем фермера

Сьогодні тебе вітаю,

На любов любов'ю

Земля нехай відповідає.

Нехай радує тебе

Багатий врожай,

Колос золотий

Хай обернеться в коровай.

Нехай колосяться ниви

Та цвітуть сади,

На землі своїй

Господарем будь ти.

Поздравление с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем фермера! Будь богатым человеком в самом широком смысле этого слова: желаю богатства души, богатства урожая, богатства надоя, богатства возможностей, богатства идей, богатства финансов. И пусть любимое хозяйство дарит радость и доход, а семья — счастье и вдохновение.

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником – с Днем фермера! Желаю, чтобы наша земля изобиловала золотом щедрых урожаев, на столе в каждом доме всегда был свежий ароматный хлеб, а в жизнь воплощались все твои планы, замыслы и надежды на радость родных, на благо процветания родной Украины и повышения благосостояния всех украинцев. Пусть не исчезает крестьянский род на украинской земле, а труд преданных ей тружеников будет должным образом оценен.

Поздравление с Днём фермера 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Фермі ти віддав всі сили,

Розкриваєш свій талант.

Ти господар бездоганний,

Справжній діамант.

У День фермера бажаю

Сил, здоров'я, процвітання,

Нехай приносить тобі прибуток

Твоє славне покликання.

***

Нехай буде життя твоє прекрасне,

І ферма тільки процвітає!

Нехай то сонце світить ясно,

То урожай дощ поливає!

Бути фермером – твоє покликання,

Дуже успішним будь завжди!

Нехай заповітні бажання

Здійсняться без праці!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.