Самые искренние поздравления с Днём фермера 2026 года: тёплые слова в прозе и стихах
Сегодня, 19 июня, украинцы отмечают День фермера. Он был учреждён Указом Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году.
По случаю праздника наша редакция собрала теплые поздравления с Днем фермера в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим знакомым и друзьям, которым хотите подарить положительные эмоции.
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День фермера 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
С праздником, славный фермер! Желаю, чтобы и климат, и погода, и настроение, и старания, и способности, и желания способствовали процветанию твоего дела. Желаю сил и богатырского здоровья. Пусть не будет вредителей на грядках. Пусть не будет паразитов у скота. Пусть не будет конкурентов на рынке. Пусть не будет врагов в жизни. Любви тебе, благополучия и счастья.
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С Днём фермера! Большое спасибо вам за уважение и любовь к земле, терпение и выдержку. Пусть ваши поля щедро колосятся, здоровье укрепляется, трудовые успехи приумножаются! Обильных урожаев, благоприятных погодных условий, уюта и благополучия семьям и плодотворного труда под мирным небом Украины!
***
Тебе я з Днем фермера,
Фермер, вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Радує нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство хай твоє
Зростає і розвивається,
І твоя продукція
На весь світ прославиться.
***
З Днем фермера
Сьогодні тебе вітаю,
На любов любов'ю
Земля нехай відповідає.
Нехай радує тебе
Багатий врожай,
Колос золотий
Хай обернеться в коровай.
Нехай колосяться ниви
Та цвітуть сади,
На землі своїй
Господарем будь ти.
***
С Днем фермера! Будь богатым человеком в самом широком смысле этого слова: желаю богатства души, богатства урожая, богатства надоя, богатства возможностей, богатства идей, богатства финансов. И пусть любимое хозяйство дарит радость и доход, а семья — счастье и вдохновение.
***
Искренне поздравляю с профессиональным праздником – с Днем фермера! Желаю, чтобы наша земля изобиловала золотом щедрых урожаев, на столе в каждом доме всегда был свежий ароматный хлеб, а в жизнь воплощались все твои планы, замыслы и надежды на радость родных, на благо процветания родной Украины и повышения благосостояния всех украинцев. Пусть не исчезает крестьянский род на украинской земле, а труд преданных ей тружеников будет должным образом оценен.
***
Фермі ти віддав всі сили,
Розкриваєш свій талант.
Ти господар бездоганний,
Справжній діамант.
У День фермера бажаю
Сил, здоров'я, процвітання,
Нехай приносить тобі прибуток
Твоє славне покликання.
***
Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером – твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.