С Днем геолога Украины 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

В этом году 6 апреля в Украине празднуют День геолога. Это профессиональный праздник для специалистов, деятельность которых связана с исследованием строения Земли и изучением процессов, происходящих в недрах и на поверхности планеты.

Что интересно, День геолога начали еще в Советском Союзе в марте 1966 года. Президиум Верховного Совета СССР основал этот праздник, чтобы отметить достижения геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Инициаторами основания этого дня выступили советские специалисты во главе с академиком Александром Яншиным, рассказывает LifeStyle24.

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Во времена независимости второй президент Украины Леонид Кучма официально установил День геолога в 1995 году. С тех пор, в первое воскресенье апреля, украинцы чествуют заслуги работников геологии, геодезии и картографии.

По случаю Дня геолога наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и знакомым, которые сделали значительный вклад в развитие геологии в Украине.

Поздравления с Днем геолога Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о других праздниках апреля 2025 года.

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем геолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

Сохраните себе эти открытки и поздравьте близких с праздником. С Днем геолога Украины!