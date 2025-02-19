Сегодня – День Государственного герба Украины 2025: история важного праздника

Сегодня, 19 февраля, украинцы празднуют День Государственного герба. Это один из главных символов нашей страны.

В современном мире Государственный герб объединяет украинцев в борьбе за независимость и является важным элементом национальной идентичности. Об истории этого праздника – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День Государственного герба Украины 2025: история праздника

Изображения, похожие на современный украинский герб, встречаются на монетах, печатях и флагах князей Киевской Руси, в частности во времена правления Владимира Великого. Точное значение символа до сих пор является предметом исследований. Некоторые украинские исследователи трактуют трезубец как знак власти, стилизованное изображение сокола, который означает Святой Дух, молнии славянского бога грома Перуна или даже шифр слова "воля".

В 1918 году Центральная Рада во главе с Михаилом Грушевским приняла этот символ гербом Украинской Народной Республики. С 22 января 1919 года, согласно Акту Злуки УНР и ЗУНР, трезубец стал использоваться и как герб Западной области УНР. Также его активно демонстрировали диссиденты во время украинско-освободительного движения.

День Государственного герба Украины 2025 / Фото Freepik

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года встал вопрос о государственной символике. 19 февраля 1992-го Верховная Рада приняла постановление об утверждении трезубца как Малого Государственного герба Украины, определив его основой будущего Большого герба. С тех пор он считается символом суверенитета, единства и борьбы украинцев за собственное государство, что особенно актуально в условиях российско-украинской войны.

Традиции Дня Государственного герба Украины

Традиционно в День Государственного герба в Украине проводятся образовательные лекции, выставки и патриотические мероприятия. Также граждане одевают вышиванки и завязывают на руках желто-голубые ленты. Украинцы чтят этот день, напоминая всему миру о постоянном стремлении к независимости и свободе.