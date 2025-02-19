У сучасному світі Державний герб об'єднує українців у боротьбі за незалежність та є важливим елементом національної ідентичності. Про історію цього свята – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День Державного герба України 2025: історія свята

Зображення, схожі на сучасний український герб, зустрічаються на монетах, печатках і прапорах князів Київської Русі, зокрема за часів правління Володимира Великого. Точне значення символу досі є предметом досліджень. Деякі українські дослідники трактують тризуб як знак влади, стилізоване зображення сокола, який означає Святий Дух, блискавки слов'янського бога грому Перуна чи навіть шифр слова "воля".

У 1918 році Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським ухвалила цей символ гербом Української Народної Республіки. З 22 січня 1919 року, згідно з Актом Злуки УНР і ЗУНР, тризуб став використовуватися і як герб Західної області УНР. Також його активно демонстрували дисиденти під час українсько-визвольного руху.

День Державного герба України 2025 / Фото Freepik

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року постало питання про державну символіку. 19 лютого 1992-го Верховна Рада ухвалила постанову про затвердження тризуба як Малого Державного герба України, визначивши його основою майбутнього Великого герба. Відтоді він вважається символом суверенітету, єдності та боротьби українців за власну державу, що особливо актуально в умовах російсько-української війни.

Традиції Дня Державного герба України

Традиційно у День Державного герба в Україні проводяться освітні лекції, виставки та патріотичні заходи. Також громадяни одягають вишиванки та зав'язують на руках жовто-блакитні стрічки. Українці вшановують цей день, нагадуючи всьому світу про постійне прагнення до незалежності та свободи.