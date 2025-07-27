С Днем медика 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. Это профессиональный праздник, который чествует работу врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, санитаров и всех, кто ежедневно стоит на страже жизни и здоровья украинцев.

Ранее День медика отмечали в третье воскресенье июня. Однако в 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский установил другую дату праздника, чтобы отмежеваться от России, которая чествует медицинских работников именно в этот день, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Дня медика наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте поздравительные открытки своим родным, друзьям и близким, которые работают в сфере медицины и спасают жизни людей.

Поздравления с Днем медика 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем медика 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравилась наша праздничная подборка открыток. Выбирайте картинку из перечня и поднимите настроение своим близким. С Днем медика!