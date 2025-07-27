С Днем медика 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником
- 27 июля в Украине отмечают День медицинских работников, установленный Президентом Зеленским в 2023 году.
- Редакция подготовила картинки-поздравления для медицинских работников, которые можно отправить родным и друзьям.
Сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинских работников. Это профессиональный праздник, который чествует работу врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, санитаров и всех, кто ежедневно стоит на страже жизни и здоровья украинцев.
Ранее День медика отмечали в третье воскресенье июня. Однако в 2023 году Президент Украины Владимир Зеленский установил другую дату праздника, чтобы отмежеваться от России, которая чествует медицинских работников именно в этот день, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю Дня медика наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте поздравительные открытки своим родным, друзьям и близким, которые работают в сфере медицины и спасают жизни людей.
Поздравления с Днем медика 2025: картинки и открытки
Надеемся, что вам понравилась наша праздничная подборка открыток. Выбирайте картинку из перечня и поднимите настроение своим близким. С Днем медика!