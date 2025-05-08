Война, которая коснулась каждой семьи: все, что нужно знать о Дне памяти и примирения

Ежегодно 8 мая Украина вместе с европейским сообществом чтит День памяти и примирения. Это особая дата, когда мы вспоминаем не о триумфе или парадах, а о человеческих судьбах и цене победы над нацизмом.

В этот день принято чтить память миллионов людей, которые отдали жизнь ради свободы и мира. Более десятилетия назад Украина сознательно присоединилась к европейской традиции вспоминать жертв крупнейшей трагедии XX века – Второй мировой войны, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День памяти и примирения 2025 года

Вторая мировая война началась для украинцев еще 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу, а бомбардировки задели еще и украинские города, в частности Львов. После вторжения немцев на территорию Советского Союза, а именно 22 июня 1941 года, вся Украина стала ареной ожесточенных боев. В течение войны мобилизовали около 7 миллионов украинцев, а потери были колоссальными. Так, каждый второй не вернулся домой, а среди тех, кто выжил, половина получила инвалидность. В целом потери украинского народа в этой войне достигли более 8 миллионов жизней.

Важно помнить, что эта война стала следствием сговора двух тоталитарных режимов – нацистского в Германии и коммунистического в СССР. Пакт Молотова – Риббентропа 1939 года фактически поделил Европу между этими двумя диктаторами. На украинской земле оба режима совершали многочисленные преступления против человечности, в частности массовые убийства, геноциды и депортации. Украинцы, не имея собственного государства, были вынуждены бороться на фронтах различных армий, демонстрируя героизм в рядах Красной армии, в войсках Польши, Франции, США и Великобритании. В то же время действовали и подпольные и повстанческие движения, в частности Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, которые стремились к независимости Украины.

День памяти и примирения 2025 / Фото Freepik

Несмотря на то, что нацистов удалось изгнать из Украины в ноябре 1944 года, это не принесло желаемой свободы нашим гражданам. Коммунистический режим восстановил свою власть вместе с репрессиями, депортациями, голодом 1946 – 1947 годов и попытками уничтожить украинские церкви. В 1945 году, чтобы не допустить новых войн, была создана Организация Объединенных Наций, соучредителем которой стала Украина. Важно отметить, что память о Второй мировой должна быть не о культе победы, а о ценности мира, ответственность за его сохранение и готовность противостоять новым формам агрессии.

Напомним, что, что в июне 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов, и указ о введении Дня Европы 9 мая, вместо "Дня победы". Так, Украина стала ближе к европейским ценностям и еще больше отошла от советских традиций.

Сегодня, спустя более 80 лет после тех страшных событий, мы снова вынуждены защищать свою землю и демократические ценности от нового вида тоталитарной идеологии – рашизма. Прикрываясь мифом о "главном победителе" во Второй мировой, Россия превратила победу в инструмент агрессивной пропаганды и оправдания войны. Сейчас украинцы защищают не только себя, но и защищают безопасность всей Европы.

День памяти и примирения напоминает нам о важности решимости и солидарности в борьбе со злом. Современное мировое сообщество имеет моральный и политический долг не повторить ошибок прошлого, в частности в вопросе поддержки Украины.