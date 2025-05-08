У цей день заведено вшановувати пам'ять мільйонів людей, які віддали життя заради свободи й миру. Понад десятиліття тому Україна свідомо долучилася до європейської традиції згадувати жертв найбільшої трагедії XX століття – Другої світової війни, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День пам'яті та примирення 2025

Друга світова війна почалася для українців ще 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу, а бомбардування зачепили ще й українські міста, зокрема Львів. Після вторгнення німців на територію Радянського Союзу, а саме 22 червня 1941 року, вся Україна стала ареною запеклих боїв. Протягом війни мобілізували близько 7 мільйонів українців, а втрати були колосальними. Так, кожен другий не повернувся додому, а серед тих, хто вижив, половина здобула інвалідність. Загалом втрати українського народу у цій війні сягнули понад 8 мільйонів життів.

Важливо пам'ятати, що ця війна стала наслідком змови двох тоталітарних режимів – нацистського в Німеччині та комуністичного в СРСР. Пакт Молотова – Ріббентропа 1939 року фактично поділив Європу між цими двома диктаторами. На українській землі обидва режими чинили численні злочини проти людяності, зокрема масові вбивства, геноциди та депортації. Українці, не маючи власної держави, були змушені боротися на фронтах різних армій, демонструючи героїзм у лавах Червоної армії, у військах Польщі, Франції, США та Великої Британії. Водночас діяли й підпільні та повстанські рухи, зокрема Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія, які прагнули незалежності України.

День пам'яті та примирення 2025 / Фото Freepik

Попри те, що нацистів вдалося вигнати з України у листопаді 1944 року, це не принесло бажаної свободи нашим громадянам. Комуністичний режим відновив свою владу разом із репресіями, депортаціями, голодом 1946 – 1947 років та спробами знищити українські церкви. У 1945 році, щоб не допустити нових війн, була створена Організація Об'єднаних Націй, співзасновницею якої стала Україна. Важливо зазначити, що пам'ять про Другу світову має бути не про культ перемоги, а про цінність миру, відповідальність за його збереження і готовність протистояти новим формам агресії.

Нагадаємо, що у червні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, та указ про запровадження Дня Європи 9 травня, замість "Дня перемоги". Так, Україна стала ближчою до європейських цінностей і ще більше відійшла радянських традицій.

Сьогодні, через понад 80 років після тих страшних подій, ми знову змушені захищати свою землю і демократичні цінності від нового виду тоталітарної ідеології – рашизму. Прикриваючись міфом про "головного переможця" у Другій світовій, Росія перетворила перемогу на інструмент агресивної пропаганди й виправдання війни. Нині українці боронять не лише себе, а й захищають безпеку всієї Європи.

День пам'яті та примирення нагадує нам про важливість рішучості й солідарності в боротьбі зі злом. Сучасна світова спільнота має моральний і політичний обов'язок не повторити помилок минулого, зокрема в питанні підтримки України.