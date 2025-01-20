242 дня несокрушимости: 20 января отмечаем День памяти защитников Донецкого аэропорта

20 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта. Этот день был установлен в честь героев, которые в течение 242 дней отстаивали один из самых стратегически важных объектов во время войны на востоке Украины – Донецкий аэропорт.

Они стали настоящими символами несокрушимости украинской армии, а их героический подвиг навсегда запечатлелся в истории как пример отваги и патриотизма. 24 Канал со ссылкой на Институт национальной памяти рассказывает, что известно о событиях тех времен.

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День памяти защитников Донецкого аэропорта: все, что известно о событиях тех времен

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 23 января 2015-го. Украинские военные противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков, упорно отстаивая стратегически важный объект – Донецкий аэропорт. Эта часть украинской земли стала символом мужества, стойкости и преданности своему делу.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта в мирном тогда еще Донецке. В этот же день украинские военные нанесли удар по позициям террористов и восстановили контроль над аэропортом. Однако это лишь стало началом долгой и изнурительной борьбы за удержание стратегического объекта, на котором и в дальнейшем шли бои.

На январь 2015 года приходятся самые жестокие и кровавые этапы обороны. 13 января, в результате постоянных массированных артиллерийских и танковых обстрелов со стороны боевиков, была разрушена диспетчерская башня аэропорта. Затем бои переместились на этажи нового терминала, где в течение нескольких дней украинские военные держали оборону. 18-20 января произошли наиболее ожесточенные бои, когда украинские войска удерживали первый этаж терминала, в то время, как подвал и верхние этажи находились под контролем противника.

В эти критические дни, когда враг воспользовался временным перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, боевики заминировали перекрытия терминала и взорвали их. Этот взрыв стал смертельным для 58 защитников аэропорта. Всего, по официальным данным, в результате этих ожесточенных боев погибли около 100 украинских военных, которые стали героями и символами несокрушимости.

В обороне Донецкого аэропорта принимали участие подразделения спецназа 3-го отдельного полка, бойцы 79-й, 80-й, 81-й, 95-й отдельных аэромобильных бригад, 93-й отдельной механизированной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного батальона и 74-го отдельного разведывательного батальона. Кроме того, в борьбе за аэропорт активное участие принимали бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса и многие другие подразделения. За их героические поступки многие из них получили государственные награды, некоторые – посмертно.

20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, окончательно взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, превратив его в полные руины. Этот день стал последним для украинских защитников на этом стратегическом объекте. Военное руководство приняло решение об отводе украинских подразделений, и 22 января последние уцелевшие защитники оставили разрушенный аэропорт, завершив свою героическую оборону.

Сегодня в Донецкой области продолжаются кровавые бои, которые не имеют аналогов в Европе со времен Второй мировой войны. Война набрала таких масштабов, что даже опыт многих предыдущих конфликтов не может сравниться с текущими масштабами страданий и разрушений. В 2015 году Донецкий аэропорт стал символом невероятной стойкости и несокрушимости украинских военных, которые, несмотря на огромное численное преимущество противника, до последнего держали оборону, отстаивая свою землю и свое достоинство. Тогда этот стратегический объект стал не просто важным военным пунктом, а настоящим символом борьбы и несокрушимости украинского духа.

Сегодня роль крепостей обороны переняли другие города Донецкой области – в частности, Соледар и Бахмут. Эти города стали центрами наиболее ожесточенных боев и местами, где идет бескомпромиссная борьба за каждый метр украинской земли.

Эти города стали символами героизма, надежды и стойкости, показывая, что несмотря на ужасные разрушения и непрерывные атаки, украинцы продолжают стоять до конца, несмотря на врага и жестокие обстоятельства.