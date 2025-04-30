С Днем пограничника Украины 2025: самые искренние поздравления в картинках, прозе и стихах
- День пограничника Украины отмечают 30 апреля.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах для пограничников.
30 апреля украинцы отмечают День пограничника. Этот профессиональный праздник чествует деятельность тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны, сдерживая угрозы и охраняя жизнь граждан.
День пограничника установил Указ первого Президента Украины Леонида Кравчука в 1992 году. До 2003-го граждане отмечали этот праздник 4 ноября – в день принятия закона "О Пограничных войсках Украины". Однако впоследствии праздник пограничников начали чествовать 28 мая.
Впрочем, с 2018 года украинцы ежегодно празднуют этот день именно 30 апреля. Его установил Указ пятого Президента Украины Петра Порошенко с целью празднования вклада защитников границ нашей страны, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которые занимаются важным делом в условиях полномасштабной войны, стоя на защите государственных границ.
Поздравления с Днем пограничника Украины 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Желаю стойкости, силы, выносливости! Спасибо за то, что каждый день и каждую ночь охраняете нашу жизнь!
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Поздравляю тебя, друг, с Днем пограничника. Уверен, что ты и твои коллеги всегда будете образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Успехов вам на этом благородном пути.
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З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров'я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
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З Днем прикордонника вітаю
І тобі бажаю
Удачі, сил п'ять тонн –
Аби пишавсь тобою кордон!
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Поздравляю тебя с Днем пограничника, желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, дружеской поддержки, материального благополучия, силы духа и тела, мужества и семейной поддержки. Спасибо за службу!
Обратите внимание! Ранее наша редакция публиковала поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим родным и близким.
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Поздравляю тебя с праздником пограничника! Твой труд – нелегкий, но очень важный для обеспечения национальной безопасности. Желаю тебе успехов в выполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в трудных ситуациях. Ты герой нашего времени! Слава Украине!
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На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.
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Слов благодарности не передать. Поздравляю с праздником вас, дорогие наши пограничники. Вы показали свое мужество, смелость и стойкость! Желаю вам навсегда забыть об этой войне, и пусть уже сегодня над нами замаячит мирное небо!