LifeStyle24 подготовил яркие поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим коллегам, друзьям, родным и знакомым, которые вскоре будут отмечать этот важный праздник.
Не пропустите Трогательные поздравления с юбилеем: красивые картинки и волшебные слова в стихах и прозе
Поздравления с днем рождения: картинки, проза и стихи
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы твое сердце всегда было полно тепла, а душа – света и радости. Пусть каждый день дарит тебе маленькие чудеса, а рядом будут люди, которые ценят и любят тебя такой, какой ты есть. Здоровья, вдохновения и безграничного счастья!
***
Поздравляю с твоим особенным днем! Желаю, чтобы каждая мечта, даже самая смелая, становилась реальностью. Твоя доброта, чувствительность и забота о других всегда поражают, и я хочу, чтобы все хорошее возвращалось к тебе сторицей. Пусть жизнь радует приятными моментами, а каждый день наполняется любовью, теплом и гармонией.
Поздравление с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
***
С Днем рождения! Каждый день не может быть прекрасным, но желаю находить что-то прекрасное в каждом дне! Желаю чувствовать радость от каждого момента, быть окруженной любовью и заботой.
***
С праздником! Желаю мирного неба, душевного спокойствия и несокрушимой веры в светлое будущее. Пусть в твоей жизни будет больше теплых встреч и ярких моментов. Пусть каждый день приносит радость, а все мечты, даже в эти непростые времена, находят путь к осуществлению.
Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
***
Для тебе щирі привітання!
Щоб була радість на душі,
Щоби здійснились побажання,
Не було сварок, метушні.
Нехай у серці буде свято,
Достаток буде і любов.
Хай все, що забажаєш, вдасться,
Перемагай ти знов і знов.
А ще здоров'я побажаю,
До ста років прожити так,
Щоб було радості до краю,
Щоб усмішка була в устах!
***
З Днем народження, зі святом!
Хочу щиро побажати
Радості, тепла, наснаги,
Відпочинку та засмаги.
Хай життя складеться гарно,
Пролетить нехай не марно,
Буде і здоров'я, й гроші,
Друзі щирі та хороші!
Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
***
З Днем народження тебе!
Хай удачу він несе,
Ще наснагу і терпіння,
Щоб було завжди везіння.
Здоров'я найміцнішого,
Кохання найщирішого.
Друзів поруч надійних,
А начальників спокійних.
Благополуччя хай поряд іде,
За собою щастя веде.
Побільше грошеняток,
Хай переслідує достаток.
***
Бажаю вам лише добрих подій,
Ясного сонця, здійснення мрій,
Друзів чудових, кохання міцного,
Більше веселого, менше сумного,
Різних приємностей, класних відпусток,
Щоб в гаманці у вас не було пусто.
Те, що задумали, хай все вдається,
Та добра доля до вас усміхнеться!