LifeStyle24 подготовил яркие поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим коллегам, друзьям, родным и знакомым, которые вскоре будут отмечать этот важный праздник.

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Поздравления с днем рождения: картинки, проза и стихи

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы твое сердце всегда было полно тепла, а душа – света и радости. Пусть каждый день дарит тебе маленькие чудеса, а рядом будут люди, которые ценят и любят тебя такой, какой ты есть. Здоровья, вдохновения и безграничного счастья!

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Поздравляю с твоим особенным днем! Желаю, чтобы каждая мечта, даже самая смелая, становилась реальностью. Твоя доброта, чувствительность и забота о других всегда поражают, и я хочу, чтобы все хорошее возвращалось к тебе сторицей. Пусть жизнь радует приятными моментами, а каждый день наполняется любовью, теплом и гармонией.

Поздравление с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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С Днем рождения! Каждый день не может быть прекрасным, но желаю находить что-то прекрасное в каждом дне! Желаю чувствовать радость от каждого момента, быть окруженной любовью и заботой.

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С праздником! Желаю мирного неба, душевного спокойствия и несокрушимой веры в светлое будущее. Пусть в твоей жизни будет больше теплых встреч и ярких моментов. Пусть каждый день приносит радость, а все мечты, даже в эти непростые времена, находят путь к осуществлению.

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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Для тебе щирі привітання!

Щоб була радість на душі,

Щоби здійснились побажання,

Не було сварок, метушні.

Нехай у серці буде свято,

Достаток буде і любов.

Хай все, що забажаєш, вдасться,

Перемагай ти знов і знов.

А ще здоров'я побажаю,

До ста років прожити так,

Щоб було радості до краю,

Щоб усмішка була в устах!

***

З Днем народження, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров'я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем народження тебе!

Хай удачу він несе,

Ще наснагу і терпіння,

Щоб було завжди везіння.

Здоров'я найміцнішого,

Кохання найщирішого.

Друзів поруч надійних,

А начальників спокійних.

Благополуччя хай поряд іде,

За собою щастя веде.

Побільше грошеняток,

Хай переслідує достаток.

***

Бажаю вам лише добрих подій,

Ясного сонця, здійснення мрій,

Друзів чудових, кохання міцного,

Більше веселого, менше сумного,

Різних приємностей, класних відпусток,

Щоб в гаманці у вас не було пусто.

Те, що задумали, хай все вдається,

Та добра доля до вас усміхнеться!