С Днем пожарной охраны в Украине: самые теплые поздравления в картинках и словах

17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны. Это профессиональный праздник для тех, кто не боится рисковать собственной жизнью ради спасения других людей.

Его установил Указ четвертого президента Украины Виктора Януковича 2013 года. Главная цель праздника – почтить вклад работников пожарной охраны Украины в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, в поддержку инициативы общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем пожарной охраны Украины в картинках и прозе. Сохраните их себе и отправьте родным, друзьям и знакомым, которые работают в этой важной сфере.

Поздравления с Днем пожарной охраны Украины 2025: картинки и проза

Поздравляю с Днем пожарной охраны! Желаю безопасных и спокойных смен. Надежных товарищей, замечательной амуниции и спецтехники. Будьте внимательными, здоровыми, готовыми к подвигам и всегда в хорошем настроении!

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С Днем пожарной охраны! Спасибо вам за ваш нелегкий труд! Рискуя своей жизнью, вы бережете наши. Пусть стихия подчиняется вам без остатка, пусть удача всегда будет рядом. Пусть судьба наградит вас за смелость и отвагу.

Поздравление с Днем пожарной охраны Украины / Коллаж LifeStyle24

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Всех, кто служит этому благородному и доблестному делу, поздравляю с профессиональным праздником Днем пожарной охраны. Желаю вам бодрости и терпения, здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царит благополучие!

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Поздравляю с Днем пожарной охраны и искренне желаю никогда не поддаваться растерянности и отчаянию, всегда бороться до конца, с уверенностью и крепкими силами браться за любое новое дело, непременно добиваться желаемых результатов и никогда не забывать о мерах безопасности. Пусть Бог тебя оберегает, пусть ангел помогает справиться с любой бедой.

Поздравления с Днем пожарной охраны Украины / Коллаж LifeStyle24

О других профессиональных праздниках апреля 2025 года – читайте в нашем материале.

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Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть пламя будет только в глазах, а не в руках. Желаем, чтобы спасательное дело вдохновляло, а судьба дарила много счастливых моментов. Вы настоящие герои современности!

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С профессиональным праздником! Пусть ваша отвага, способная укротить огонь, всегда приносит только триумфы. Желаю крепкого здоровья, новых свершений и самых теплых слов благодарности от тех, кого вы спасаете.

Поздравление с Днем пожарной охраны Украины / Коллаж LifeStyle24

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С Днем работников пожарной охраны! Ваш героизм – это не просто работа, а миссия. Желаем всегда возвращаться домой целыми и невредимыми, чтобы каждая смена заканчивалась победой над стихией, а жизнь была полной огня только в сердце!

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С Днем работников пожарной охраны! Пусть никогда не хватает сил для выполнения вашей непростой миссии. Пусть каждый день будет мирным, а поддержка близких добавляет уверенности. Ваша смелость стоит аплодисментов и благодарности!