С Днем Службы Безопасности Украины 2025: замечательные картинки-поздравления с праздником

25 марта в Украине отмечают День Службы безопасности Украины. Это профессиональный праздник для работников, которые стоят на защите государственной безопасности, суверенитета и общественного спокойствия.

В 2001 году этот день был официально установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы "...учитывая заслуги Службы безопасности Украины в деле защиты государственного суверенитета Украины". Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 25 марта в 1992 году Верховная Рада приняла закон "О Службе Безопасности Украины". С тех пор мужественные военные стоят на страже нашего спокойствия и делают важное дело для защиты страны от врагов.

Не пропустите С Благовещением Пресвятой Богородицы 2025: теплые поздравления в открытках и словах

По случаю Дня Службы Безопасности Украины LifeStyle24 подготовил красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе и отправьте родным, друзьям и знакомым, которые работают в СБУ. Поблагодарите их за преданность, мужество и профессионализм.

Поздравления с Днем СБУ 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем СБУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, что сегодня верующие также отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. По случаю праздника наша редакция подготовила трогательные поздравления в картинках, прозе и стихах.