У 2001 році цей день був офіційно встановлений Указом Президента України Леоніда Кучми "…враховуючи заслуги Служби Безпеки України у справі захисту державного суверенітету України". Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 25 березня у 1992 році Верховна Рада прийняла закон "Про Службу Безпеки України". З того часу мужні військові стоять на варті нашого спокою та роблять важливу справу для захисту країни від ворогів.

Не пропустіть З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2025: теплі привітання у листівках і словах

З нагоди Дня Служби Безпеки України LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям і знайомим, які працюють у СБУ. Подякуйте їм за відданість, мужність і професіоналізм.

Привітання з Днем СБУ 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем СБУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що сьогодні віряни також відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. З нагоди свята наша редакція підготувала зворушливі привітання у картинках, прозі й віршах.