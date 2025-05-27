С Днем Сил спецопераций ВСУ 2025: искренние поздравления в картинках и словах
- День Сил специальных операций ВСУ теперь отмечают 27 мая, после изменения даты с 29 июля указом Президента Украины.
- LifeStyle24 подготовил поздравления для военных в картинках, прозе и стихах.
Сегодня, 27 мая, отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Этот праздник чествует работу военных, которые борются за свободу и независимость родной страны.
Что интересно, ранее этот день праздновали 29 июля, однако недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины" с целью начала новых военных традиций. В связи с этим, дата праздника изменилась на 27 мая. Именно в этот день, в 2014 году, воины полков спецназначения освободили новый терминал Донецкого аэропорта от оккупантов и подняли над ним украинский флаг, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в стихах, прозе и картинках. Отправьте их своим друзьям, родным, знакомым и коллегам, которые делают все возможное ради победы Украины в войне с Россией.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2025: картинки, стихи и проза
Искренне поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе безграничных успехов, достатка и большого везения: в работе, на службе и в жизни в целом!
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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей сложной и опасной работе. Пусть тебя охраняет ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе крепкого здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!
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С Днем Сил специальных операций ВСУ! Пусть каждый день приносит новые победы, а дома всегда царит мир и тепло. Вы наши герои, надежда и гордость!
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Дорогие наши защитники! Поздравляю вас с праздником – с Днем Сил специальных операций! Ваша работа требует не только физической подготовки, но и большого внутреннего духа. Вы пример отваги и самопожертвования. Желаю вам безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой к родным и близким.
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Уважаемые воины ССО! В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за вашу службу, за усилия и героизм. Вы настоящие герои нашего времени и пример для всех нас. Желаю вам здоровья, крепкого духа и новых побед! Пусть ваша жизнь будет полна радости, а служба – успешной.
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Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,
Ви надійні й вірні України сини,
Нехай мирною буде служба завжди,
Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.
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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,
У свято побажати хочемо вам радості, добра,
Щастя вам бажаємо, радості, удачі,
І всього відмінного на додачу.
Нехай ваше життя тече, як повна річка,
Щоб життя завжди відмінним було,
Здоров'я міцного бажаємо від душі,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.
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Відважних, доблесних захисників країни,
Сьогодні вшановуємо з радістю ми,
Бажаємо життя довгого й удачі,
І везіння простого на додачу.
Сьогодні день ССО, вітаємо,
Кар'єрного росту вам щиро бажаємо,
Завжди будьте у відмінній формі,
Щоб в родині завжди все було в нормі.
***
Ви мужність, честь, відвага України,
Звання справжніх чоловіків гідні ви,
У вогонь і в воду підете ви завжди,
Аби мирно було в країні.
З Днем ССО вітаємо від душі,
Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,
Життя довгого вам, радості, тепла,
Щоб мирною служба завжди була.