С Днем Сил спецопераций ВСУ 2025: искренние поздравления в картинках и словах

Сегодня, 27 мая, отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Этот праздник чествует работу военных, которые борются за свободу и независимость родной страны.

Что интересно, ранее этот день праздновали 29 июля, однако недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины" с целью начала новых военных традиций. В связи с этим, дата праздника изменилась на 27 мая. Именно в этот день, в 2014 году, воины полков спецназначения освободили новый терминал Донецкого аэропорта от оккупантов и подняли над ним украинский флаг, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в стихах, прозе и картинках. Отправьте их своим друзьям, родным, знакомым и коллегам, которые делают все возможное ради победы Украины в войне с Россией.

Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ 2025: картинки, стихи и проза

Искренне поздравляю тебя с Днем ССО ВСУ, и желаю тебе безграничных успехов, достатка и большого везения: в работе, на службе и в жизни в целом!

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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей сложной и опасной работе. Пусть тебя охраняет ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! Желаю тебе крепкого здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!

Поздравление с Днем Сил спецопераций ВСУ / Коллаж LifeStyle24

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С Днем Сил специальных операций ВСУ! Пусть каждый день приносит новые победы, а дома всегда царит мир и тепло. Вы наши герои, надежда и гордость!

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Дорогие наши защитники! Поздравляю вас с праздником – с Днем Сил специальных операций! Ваша работа требует не только физической подготовки, но и большого внутреннего духа. Вы пример отваги и самопожертвования. Желаю вам безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой к родным и близким.

Поздравление с Днем Сил спецопераций ВСУ / Коллаж LifeStyle24

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Уважаемые воины ССО! В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за вашу службу, за усилия и героизм. Вы настоящие герои нашего времени и пример для всех нас. Желаю вам здоровья, крепкого духа и новых побед! Пусть ваша жизнь будет полна радости, а служба – успешной.

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Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,

Ви надійні й вірні України сини,

Нехай мирною буде служба завжди,

Всіх благ вам, успіхів, сімейної гармонії та теплоти.

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Сили спеціальної операції захищають нас від зла,

У свято побажати хочемо вам радості, добра,

Щастя вам бажаємо, радості, удачі,

І всього відмінного на додачу.

Нехай ваше життя тече, як повна річка,

Щоб життя завжди відмінним було,

Здоров'я міцного бажаємо від душі,

Щоб збувалися всі заповітні мрії.

Поздравление с Днем Сил спецопераций ВСУ / Коллаж LifeStyle24

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Відважних, доблесних захисників країни,

Сьогодні вшановуємо з радістю ми,

Бажаємо життя довгого й удачі,

І везіння простого на додачу.

Сьогодні день ССО, вітаємо,

Кар'єрного росту вам щиро бажаємо,

Завжди будьте у відмінній формі,

Щоб в родині завжди все було в нормі.

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Ви мужність, честь, відвага України,

Звання справжніх чоловіків гідні ви,

У вогонь і в воду підете ви завжди,

Аби мирно було в країні.

З Днем ССО вітаємо від душі,

Нехай стануть дійсністю всі ваші мрії,

Життя довгого вам, радості, тепла,

Щоб мирною служба завжди була.