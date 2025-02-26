День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя: важная история событий

Сегодня, 26 февраля, граждане чтят мужество тех, кто не побоялся выйти на защиту родной страны в Крыму. Это день, когда важно помнить, что борьба за полуостров до сих пор продолжается, и он обязательно вернется домой – в Украину.

Ежегодно 26 февраля украинцы отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Подробнее об истории этих событий – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя

Активная вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года. Тогда россияне переместили собственные военные подразделения в Крыму и в районе Керченского пролива. Через четыре дня корабли военно-морского флота России приняли на борт в Новороссийске "зеленых человечков". Российские военнослужащие без каких-либо опознавательных знаков армии Вооруженных Сил вместе с боевой техникой отправились на Севастополь.

26 февраля 2014 года почти 10 тысяч крымчан вышли на мирный митинг под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе. Украинские активисты, крымские татары и неравнодушные жители полуострова собрались, чтобы выразить свою поддержку территориальной целостности Украины и не допустить переворота. Однако против них выступили пророссийские силы, организованные при поддержке Кремля, среди которых были представители партии "Русское единство" во главе с Сергеем Аксеновым.

Митинг в Крыму / Фото "Укринформ"

В этот день начались столкновения, в результате которых погибли два человека, а десятки получили ранения. Уже в ночь на 27 февраля российские спецназовцы без опознавательных знаков захватили здания Верховной Рады Крыма и Совета министров АРК. Российские силы провели заседание, на котором незаконно объявили смену руководства полуострова, что стало началом попытки его аннексии.

Под контролем российских военных 16 марта 2014 года провели так называемый "референдум" о статусе полуострова. А уже через два дня Россия объявила о "присоединении" Крыма, нарушив все нормы международного права. Оккупация принесла репрессии против всех, кто оставался преданным Украине. Особенно пострадали крымские татары, которые открыто выступили против аннексии. За годы оккупации сотни людей были брошены за решетку, десятки активистов пропали без вести, а тысячи граждан были вынуждены покинуть Крым из-за угрозы собственной жизни.

Крымчане выступают против референдума / Фото "Укринформ"

Несмотря на давление и репрессии, в Крыму продолжает существовать движение сопротивления. Украинские и крымскотатарские активисты борются за возвращение полуострова, проводят акции протеста и распространяют правду о преступлениях оккупантов.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, вопрос возвращения Крыма приобрел еще большую актуальность. Вооруженные Силы Украины наносили удары по российским военным объектам на полуострове, разрушая миф о "неприкосновенности" оккупированной территории. Украинские военные, партизаны и международное сообщество работают над тем, чтобы Крым был освобожден.