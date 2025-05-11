Сегодня – День святых Кирилла и Мефодия 2025: главные запреты праздника

День святых Кирилла и Мефодия ежегодно приходится на 11 мая, по новому церковному календарю. В этот праздник действует ряд запретов, которые важно соблюдать, чтобы не навлечь беду.

О том, что запрещено делать в День святых Кирилла и Мефодия – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День святых Кирилла и Мефодия 2025

Нельзя незамужним девушкам выносить мусор и подметать пол.

Не следует начинать делать новые дела.

Не рекомендуется работать на огороде или в саду.

Не стоит совершать дорогие покупки.

Нельзя долго находиться на улице.

Не следует отдавать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется носить черную одежду.

Не стоит ссориться и спорить с родными и близкими.

Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Не следует желать другим зла.

Не рекомендуется выходить из дома вечером.

Святые Кирилл и Мефодий / Фото Pinterest

Народные приметы на 11 мая

Если сегодня багровый восход солнца, то ожидайте грозовое лето.

Если на улице тепло, то лето будет жарким.

Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.

Если вечером холодно, то ожидайте непогоды.

Если увидите радугу, то в июне будет ветрено.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение ближайших дней.

Когда празднуют День святых Кирилла и Мефодия по старому стилю

Раньше праздник отмечали 24 мая, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь все изменилось. С сентября 2023 года даты многих религиозных праздников были перенесены.

С тех пор украинцы празднуют День святых Кирилла и Мефодия на 13 дней раньше. В этом году верующие встречают этот праздник 11 мая.