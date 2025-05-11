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lifestyle 24 Традиции Сегодня – День святых Кирилла и Мефодия 2025: главные запреты праздника
11 мая, 08:00
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Сегодня – День святых Кирилла и Мефодия 2025: главные запреты праздника

Влада Пономарева
Основні тези
  • День святых Кирилла и Мефодия празднуется 11 мая, с соблюдением определенных запретов.
  • Ранее праздник отмечали 24 мая, но после перехода на новоюлианский календарь дата была перенесена.

День святых Кирилла и Мефодия ежегодно приходится на 11 мая, по новому церковному календарю. В этот праздник действует ряд запретов, которые важно соблюдать, чтобы не навлечь беду.

О том, что запрещено делать в День святых Кирилла и Мефодия – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День святых Кирилла и Мефодия 2025

  • Нельзя незамужним девушкам выносить мусор и подметать пол.
  • Не следует начинать делать новые дела.
  • Не рекомендуется работать на огороде или в саду.
  • Не стоит совершать дорогие покупки.
  • Нельзя долго находиться на улице.
  • Не следует отдавать или брать деньги в долг.
  • Не рекомендуется носить черную одежду.
  • Не стоит ссориться и спорить с родными и близкими.
  • Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.
  • Не следует желать другим зла.
  • Не рекомендуется выходить из дома вечером.

Святые Кирилл и Мефодий / Фото Pinterest

Народные приметы на 11 мая

  • Если сегодня багровый восход солнца, то ожидайте грозовое лето.
  • Если на улице тепло, то лето будет жарким.
  • Если на улице туманно, то летом часто будет идти дождь.
  • Если вечером холодно, то ожидайте непогоды.
  • Если увидите радугу, то в июне будет ветрено.
  • Если сегодня пойдет дождь, то такая погода будет в течение ближайших дней.

Когда празднуют День святых Кирилла и Мефодия по старому стилю

Раньше праздник отмечали 24 мая, однако после перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь все изменилось. С сентября 2023 года даты многих религиозных праздников были перенесены.

С тех пор украинцы празднуют День святых Кирилла и Мефодия на 13 дней раньше. В этом году верующие встречают этот праздник 11 мая.