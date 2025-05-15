С Днем вышиванки 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Традиционно в третий четверг мая отмечают День вышиванки. В этом году он приходится на 15 мая.

Идея создания этого праздника возникла в 2006 году в Черновцах. Тогда Леся Воронюк, студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, инициировала акцию "Всемирный день вышиванки" в стенах учебного заведения. Ее призыв к одногруппникам и преподавателям одеть вышиванки в тот день стал началом всеукраинского праздника. Первый флешмоб объединил лишь несколько десятков студентов, но впоследствии быстро распространился по Украине, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю этого важного праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем вышиванки. Сохраните их себе и отправьте родным, коллегам, друзьям и знакомым.

Поздравления с Днем вышиванки 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем вышиванки 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о других праздниках мая 2025 года.