Уже не 1 июня: когда празднуют День защиты детей в 2025 году

Традиционно летом украинцы отмечали День защиты детей. Этот праздник привлекает внимание общества к проблемам, связанным с реализацией различных мероприятий для обеспечения благополучия малышей.

С 1998 года в Украине День защиты детей праздновали 1 июня. Однако недавно дата праздника изменилась, рассказывает LifeStyle24.

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Когда празднуют День защиты детей в 2025 году

30 мая 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Указ “О Дне защиты детей”. Согласно документу, украинцы будут отмечать этот праздник не 1 июня, как обычно, а 20 ноября – во Всемирный день ребенка. Глава страны принял такое решение с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка.

Впрочем, некоторые граждане пока продолжают поздравлять своих детей с праздником именно 1 июня. Поэтому наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете сохранить заранее и отправить родным.

Поздравления с Днем защиты детей 2025: картинки, проза и стихи

В этот особенный день, хочу поздравить не только детей, но и передать искреннюю благодарность родителям. Дорогие родители, вы самые большие герои для малышей. Пусть ваши дети растут в мире, окружены вашей нежностью и заботой, и каждый день наполняется радостью и веселыми моментами.

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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы ваша душа всегда оставалась веселой и неутомимой, готовой радоваться каждому моменту жизни. Дети – это самое большое чудо, которое может быть в мире.

Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Со Всемирным праздником детей! Пусть ваши сердца наполняются теплом, нежностью и безграничной любовью. Пусть каждый день вашего детства будет как солнечный день без дождя, а счастье хранится как сокровище.

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Дети – это будущее. Из счастливых детей вырастают счастливые взрослые, которые способны сделать этот мир лучше. Пусть у каждого ребенка будет беззаботное детство, наполненное радостью и любовью.

Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Бажаємо нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

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Усім відомо на планеті –

Сенс життя – наші діти,

Захищати завжди їх потрібно

Від будь-якої напасті чужої!

Нехай ростуть у турботі, ласці,

На ніч чують тільки казки,

Відповідають нам добром,

Наповнюють сміхом дім!

Поздравление с Днем защиты детей 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитиною.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав у душі тоді ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День захисту дітей

Навчіться їх не ображати!