С Днем землеустроителя Украины 2025: теплые поздравления в картинках, прозе и стихах
Ежегодно, во вторую субботу марта, отмечается День землеустроителя в Украине. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются рациональным использованием и охраной земельных ресурсов.
День землеустроителя в Украине возник в 1999 году. Его установил Указ второго президента Леонида Кучмы, который стремился отметить вклад специалистов в проведение реформ в государстве и обеспечении эффективного распределения земельных участков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины.
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Сегодня, роль этих работников очень важна, ведь землеустроители помогают обеспечивать прозрачность земельного рынка, поддерживать устойчивое развитие территорий и гарантировать соблюдение прав граждан на землю. По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которые работают в этой сфере.
Поздравления с Днем землеустроителя Украины 2025: картинки, проза и стихи
З Днем землевпорядника
Я привітаю вас,
І побажаю щастя вам,
У цей святковий час!
Нехай країна з гордістю
Запам'ятає вас на віки!
Бажаю вам бадьорості,
На всі ваші роки!
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Поздравляю вас с профессиональным праздником. Земля – наше основное национальное богатство, которое находится под особой охраной государства. Это наша святыня, кормилица, неисчерпаемый источник вдохновения. Добра и счастья вам и вашим семьям!
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю, чтобы рядом с вами всегда были человеческая благодарность, почет и уважение, а в сердцах множилась любовь к родной земле и не угасало желание сохранить ее красоту и щедрость для грядущих поколений!
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Тим, хто працює на землі,
Мої зараз вітання!
Нехай до вас у гості сонце
Заходить з самого рання!
Хай пестить промінцями вас,
Дарує вам тепло,
І нехай чекає у житті
Вас радість і добро!
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З Днем землевпорядника
Тебе я вітаю,
Кар'єри чудовою
І великих благ бажаю!
Щоб зростав фінансовий потік,
Везіння не залишило,
І щастя мчало щодуху,
Порушивши навіть правила руху!
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С Днем землеустроителя! Желаю добра и достатка вам, сил и вдохновения, новых профессиональных достижений. Пусть в доме царят мир и покой, в делах – мудрость и вдохновение, в сердце – весеннее настроение и любовь к родной земле.
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Поздравляю с Днем землеустроителя Украины и хочу пожелать только хороших земель в работе, только успешных проектов, только рациональных решений, только отличных идей. Желаю высоких результатов в деятельности и ряда хороших событий в жизни. Пусть родные земли кормят, пусть и под твоими ногами земля будет устойчивой.
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Искренне поздравляю вас с Днем землеустроителя – вашим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, добра, силы для достижения поставленных целей на благо Украины!
Напомним, что сегодня, 8 марта, также отмечают Международный женский день. Больше об этом празднике читайте далее в нашем материале.