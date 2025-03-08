День землевпорядника в Україні виник у 1999 році. Його встановив Указ другого президента Леоніда Кучми, який прагнув відзначити внесок фахівців у проведення реформ у державі та забезпеченні ефективного розподілу земельних ділянок, розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України.

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Сьогодні, роль цих працівників є дуже важливою, адже землевпорядники допомагають забезпечувати прозорість земельного ринку, підтримувати сталий розвиток територій та гарантувати дотримання прав громадян на землю. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у цій сфері.

Привітання з Днем землевпорядника України 2025: картинки, проза й вірші

З Днем землевпорядника

Я привітаю вас,

І побажаю щастя вам,

У цей святковий час!

Нехай країна з гордістю

Запам'ятає вас на віки!

Бажаю вам бадьорості,

На всі ваші роки!

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Вітаю вас із професійним святом. Земля – наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня, годувальниця, невичерпне джерело натхнення. Добра і щастя вам та вашим родинам!

Привітання з Днем землевпорядника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю, щоб поруч з вами завжди були людська вдячність, шана і повага, а в серцях множилася любов до рідної землі й не згасало бажання зберегти її красу і щедрість для прийдешніх поколінь!

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Тим, хто працює на землі,

Мої зараз вітання!

Нехай до вас у гості сонце

Заходить з самого рання!

Хай пестить промінцями вас,

Дарує вам тепло,

І нехай чекає у житті

Вас радість і добро!

Привітання з Днем землевпорядника 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем землевпорядника

Тебе я вітаю,

Кар'єри чудовою

І великих благ бажаю!

Щоб зростав фінансовий потік,

Везіння не залишило,

І щастя мчало щодуху,

Порушивши навіть правила руху!

***

З Днем землевпорядника! Бажаю добра і достатку вам, сил та наснаги, нових професійних досягнень. Нехай в оселі панують мир та спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серці – весняний настрій та любов до рідної землі.

Привітання з Днем землевпорядника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем землевпорядника України й хочу побажати лише хороших земель у роботі, лише успішних проєктів, тільки раціональних рішень, тільки відмінних ідей. Бажаю високих результатів в діяльності й низки добрих подій в житті. Нехай рідні землі годують, нехай і під твоїми ногами земля буде стійкою.

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Щиро вітаю вас з Днем землевпорядника – вашим професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, добра, сили для досягнення поставлених цілей на благо України!

Нагадаємо, що сьогодні, 8 березня, також відзначають Міжнародний жіночий день. Більше про це свято читайте далі в нашому матеріалі.