У цей день наші предки збирали гілочки верби. Про заборони й прикмети на 8 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського

Він жив у Константинополі у VIII столітті. Чоловік навчався у патріарха Тарасія, який був першим радником царя. Якось Феофілакт і святий Михайло вирушили до монастиря, що розташовувався біля Чорного моря. Вони здобули дар чудотворення та стали єпископами. Феофілакт віддано служив Богу, будував багато храмів і лікарень. Крім цього, святий ніколи не відмовляв у допомозі нужденним, тому завжди роздавав милостиню. Однак до влади прийшов імператор Лев V Вірменин. Єпископ напророкував йому швидку смерть, що дуже розлютило царя. Імператор наказав схопити Феофілакта та відправити його до фортеці Стровіль. Там чоловік провів 30 років, аж поки не помер.

Що не можна робити

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується розпочинати нові справи.

Не слід вирушати в далеку поїздку, бо вона принесе невдачі.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то очікуйте холодів.

Якщо побачите жайворонків, то весна буде теплою.

Якщо сьогодні тепло, то такою ж буде погода і влітку.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний жіночий день. Наприкінці XIX століття жінки у Нью-Йорку проводили демонстрації, оскільки прагнули боротися за рівні права. Дівчата хотіли мати можливість голосувати на виборах та отримувати таку ж заробітну плату, як чоловіки. У 1977 році ООН встановила Міжнародний жіночий день, але Радянський Союз просував зовсім інші наративи. Так, у СРСР 8 березня стало "святом весни й жіночої краси". Втім, у сучасному світі українці відмовляються від радянських звичаїв і згадують про необхідність боротьби жінок за гендерну рівність.