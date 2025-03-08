В этот день наши предки собирали веточки вербы. О запретах и приметах на 8 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского

Он жил в Константинополе в VIII веке. Мужчина учился у патриарха Тарасия, который был первым советником царя. Как-то Феофилакт и святой Михаил отправились в монастырь, что располагался у Черного моря. Они получили дар чудотворения и стали епископами. Феофилакт преданно служил Богу, строил много храмов и больниц. Кроме этого, святой никогда не отказывал в помощи нуждающимся, поэтому всегда раздавал милостыню. Однако к власти пришел император Лев V Армянин. Епископ напророчил ему скорую смерть, что очень разозлило царя. Император приказал схватить Феофилакта и отправить его в крепость Стровиль. Там мужчина провел 30 лет, пока не умер.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется начинать новые дела.

Не следует отправляться в дальнюю поездку, потому что она принесет неудачи.

Народные приметы

Если на улице туманно, то ожидайте холодов.

Если увидите жаворонков, то весна будет теплой.

Если сегодня тепло, то такой же будет погода и летом.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Международный женский день. В конце XIX века женщины в Нью-Йорке проводили демонстрации, поскольку стремились бороться за равные права. Девушки хотели иметь возможность голосовать на выборах и получать такую же заработную плату как мужчины. В 1977 году ООН установила Международный женский день, но Советский Союз продвигал совсем другие нарративы. Так, в СССР 8 марта стало "праздником весны и женской красоты". Впрочем, в современном мире украинцы отказываются от советских обычаев и вспоминают о необходимости борьбы женщин за гендерное равенство.