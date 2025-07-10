Это должен знать каждый верующий: зачем нужны крестные родители

После рождения ребенка христиане традиционно выбирают крестных для него. Однако не все знают, какое истинное значение имеет эта роль, и почему она остается важной в наше время.

Крестные – духовные наставники, которые берут на себя ответственность за религиозное воспитание ребенка. Если биологические родители заботятся о физическом здоровье и благополучии малыша, то крестные – призваны заботиться о его душе, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Церковь Воскресения Господня в городе Золочеве Львовской области.

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Для чего берут крестных родителей

Крестные родители показывают ребенку христианскую жизнь и пример настоящего верующего. Что интересно, традиция брать духовных наставников берет начало еще с древних времен.

Тогда новообращенным верующим нужно было иметь проводника, который помог бы разобраться в вере, научил жить по Евангелию и поддерживал в сложных моментах. Сначала эту роль выполнял священник, однако с развитием церковной общины обязанности передали набожным мирянам. Так, возник обычай выбирать крестных родителей для своих детей.

Важно отметить, что обязанности духовных наставников не исчезают после обряда крещения. Крестные родители должны ежедневно молиться за крестника, поощрять его к участию в церковной жизни, помогать в подготовке к исповеди, причастию и быть рядом в важные моменты.

Для чего берут крестных родителей / Фото Freepik

Кого нельзя брать в крестные родители

Крестными не могут быть родные родители ребенка, потому что это категорически запрещено церковью. Также не разрешается брать в крестные мужчину и женщину, которые находятся в браке, поскольку между кумовьями не должно быть супружеских отношений.

В то же время брать в духовные родители не стоит людей, которые страдают из-за психических заболеваний. Дело в том, что такие лица не смогут должным образом выполнять свои обязанности. Кроме этого, не стоит приглашать стать крестными родителями монахов и монахинь. Ведь они уже посвятили свою жизнь другому духовному пути.