Хрещені – духовні наставники, які беруть на себе відповідальність за релігійне виховання дитини. Якщо біологічні батьки дбають про фізичне здоров’я та добробут малюка, то хрещені – покликані піклуватися про його душу, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Церкву Воскресіння Господнього у місті Золочеві Львівської області.

Не пропустіть Що купують хрещені батьки на хрестини хлопчику та дівчинці: основний перелік речей

Для чого беруть хрещених батьків

Хрещені батьків показують дитині християнське життя та приклад справжнього вірянина. Що цікаво, традиція брати духовних наставників бере початок ще з давніх часів.

Тоді новонаверненим вірянам потрібно було мати провідника, який допоміг би розібратись у вірі, навчив жити за Євангелієм і підтримував у лихі часи. Спершу цю роль виконував священник, однак із розвитком церковної громади обов'язки передали побожним мирянам. Так, виник звичай обирати хрещених батьків для своїх дітей.

Важливо зазначити, що обов'язки духовних наставників не зникають після обряду хрещення. Хрещені батьки мають щоденно молитися за похресника, заохочувати його до участі в церковному житті, допомагати в підготовці до сповіді, причастя та бути поруч у важливі моменти.

Для чого беруть хрещених батьків / Фото Freepik

Кого не можна брати у хрещені батьки

Хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, бо це категорично заборонено церквою. Також не дозволяється брати у хрещені чоловіка й жінку, які перебувають у шлюбі, оскільки між кумами не повинно бути подружніх стосунків.

Водночас брати у духовні батьки не варто людей, які страждають через психічні захворювання. Річ у тім, що такі особи не зможуть належно виконувати свої обов'язки. Крім цього, не варто запрошувати стати хрещеними батьками ченців і черниць. Адже вони вже присвятили своє життя іншому духовному шляху.