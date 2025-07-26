С Днем дяди и тети 2025: лучшие поздравления в картинках и словах
- День дяди и тети отмечается каждый год 26 июля, это неофициальный семейный праздник, популярный в США и других странах.
- Праздник чествует важную роль дядей и теть в жизни детей.
Ежегодно 26 июля отмечается День дяди и тети. Это неофициальный, но теплый семейный праздник, который получил популярность сначала в США, а затем и в других странах мира.
Главная цель этого дня – почтить важную роль, которую играют дяди и тети в жизни детей как советчики, защитники и просто близкие люди. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах.
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Как поздравить с Днем дяди и тети 2025?: картинки, проза и стихи
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було! З Днем тітки!
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З Днем тітки вітаю,
Багато щастя побажаю,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
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У День дядька бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя, світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
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З усього серця і душі
Прийми моє вітання,
Хай радість сяє на душі,
А в серці хай горить кохання! З Днем дядька!
Отметим, наша редакция уже писала о других праздниках июля 2025 года.
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Дорогие дядя и тетя! Поздравляю вас с праздником! Пусть ваши сердца всегда будут полны радости, а дни – счастливыми и яркими. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку!
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Дорогие дядя и тетя, с праздником вас! Ваша поддержка и советы всегда помогали мне в трудные моменты. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и гармонией. Вы заслуживаете самого лучшего, и я благодарю вас за все, что вы делаете для нас. Люблю вас и ценю каждое мгновение, проведенное вместе.
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Дорогие дядя и тетя, поздравляю вас с праздником! Вы всегда дарили мне свою любовь и заботу, за что я бесконечно благодарен. Желаю вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит вам радость и удовольствие!
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Дорогие дядя и тетя! С праздником вас с праздником! Ваша любовь и поддержка всегда были для меня важными. Желаю вам здоровья, радости и много счастливых моментов. Пусть ваша жизнь будет наполнена только позитивом и гармонией. Спасибо за все, что вы делаете для нашей семьи!