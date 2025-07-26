Главная цель этого дня – почтить важную роль, которую играют дяди и тети в жизни детей как советчики, защитники и просто близкие люди. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах.

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Как поздравить с Днем дяди и тети 2025?: картинки, проза и стихи

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло.

Щоб у житті було чому радіти,

А смутку у душі ніколи не було! З Днем тітки!

***

З Днем тітки вітаю,

Багато щастя побажаю,

Щоб в домі все було гаразд,

Приходить радість хай не раз.

Поздравления с Днем дяди и тети 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У День дядька бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя, світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

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З усього серця і душі

Прийми моє вітання,

Хай радість сяє на душі,

А в серці хай горить кохання! З Днем дядька!

Поздравления с Днем дяди и тети 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, наша редакция уже писала о других праздниках июля 2025 года.

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Дорогие дядя и тетя! Поздравляю вас с праздником! Пусть ваши сердца всегда будут полны радости, а дни – счастливыми и яркими. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку!

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Дорогие дядя и тетя, с праздником вас! Ваша поддержка и советы всегда помогали мне в трудные моменты. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и гармонией. Вы заслуживаете самого лучшего, и я благодарю вас за все, что вы делаете для нас. Люблю вас и ценю каждое мгновение, проведенное вместе.

Поздравления с Днем дяди и тети 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Дорогие дядя и тетя, поздравляю вас с праздником! Вы всегда дарили мне свою любовь и заботу, за что я бесконечно благодарен. Желаю вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит вам радость и удовольствие!

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Дорогие дядя и тетя! С праздником вас с праздником! Ваша любовь и поддержка всегда были для меня важными. Желаю вам здоровья, радости и много счастливых моментов. Пусть ваша жизнь будет наполнена только позитивом и гармонией. Спасибо за все, что вы делаете для нашей семьи!