Головна мета цього дня – вшанувати важливу роль, яку відіграють дядьки й тітки у житті дітей як порадники, захисники та просто близькі люди. З нагоди свята LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах.
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Як привітати з Днем дядька і тітки 2025?: картинки, проза й вірші
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було! З Днем тітки!
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З Днем тітки вітаю,
Багато щастя побажаю,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
Привітання з Днем дядька й тітки 2025 / Колаж LifeStyle24
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У День дядька бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя, світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
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З усього серця і душі
Прийми моє вітання,
Хай радість сяє на душі,
А в серці хай горить кохання! З Днем дядька!
Привітання з Днем дядька й тітки 2025 / Колаж LifeStyle24
Зазначимо, наша редакція вже писала про інші свята липня 2025 року.
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Дорогі дядько і тітка! Вітаю вас зі святом! Нехай ваші серця завжди будуть сповнені радості, а дні – щасливими та яскравими. Дякую вам за вашу любов і підтримку!
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Дорогі дядько і тітка, зі святом вас! Ваша підтримка і поради завжди допомагали мені у важкі моменти. Нехай ваше життя буде наповнене щастям, здоров'ям та гармонією. Ви заслуговуєте на найкраще, і я дякую вам за все, що ви робите для нас. Люблю вас і ціную кожну мить, проведену разом.
Привітання з Днем дядька й тітки 2025 / Колаж LifeStyle24
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Любі дядько і тітка, вітаю вас зі святом! Ви завжди дарували мені свою любов і турботу, за що я безмежно вдячний. Бажаю вам здоров'я, щастя і довгих років життя. Нехай кожен день приносить вам радість і задоволення!
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Дорогі дядько і тітка! Зі святом вас! Ваша любов і підтримка завжди були для мене важливими. Бажаю вам здоров'я, радості та багато щасливих моментів. Нехай ваше життя буде наповнене лише позитивом і гармонією. Дякую за все, що ви робите для нашої родини!