Календарь дней ангела на февраль 2025 года: кто будет праздновать свои именины

Имя человека способно повлиять на его судьбу и черты характера. Поэтому родители относятся к выбору вариантов для своего ребенка с большой ответственностью и тщательностью.

Обычно взрослые называют новорожденных именем святых, которого чествуют в этот день. Так, у малыша появляется свой небесный покровитель и ангел-хранитель. Кто будет отмечать именины в феврале 2025 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь. Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы Календарь дней ангела на февраль 2025 года 1 февраля – Трифон, Петр. 2 февраля – Василий. 3 февраля – Игнат, Анна, Адриан, Семен, Влас. 4 февраля – Авраам, Николай. 5 февраля – Агафья, Макар. 6 февраля – Иван, Максим, Юлиан, Марфа, Мария, Кристина. 7 февраля – Лука. 8 февраля – Федор, Захар, Савва. 9 февраля – Василий, Геннадий, Иван. 10 февраля – Валентин, Анна. 11 февраля – Всеволод, Феодор. 12 февраля – Алексей, Антон. 13 февраля – Зоя, Степан, Семен, Константин. 14 февраля – Кирилл, Авраам. 15 февраля – Анисий. 16 февраля – Павел, Юлиан, Самуил, Илья, Даниил. 17 февраля – Федор, Мариамна. 18 февраля – Лев, Кузьма. 19 февраля – Архип, Евгений, Макар. 20 февраля – Лев, Ярослав. 21 февраля – Тимофей, Григорий. 22 февраля – Филипп, Афанасий. 23 февраля – Моисей, Демьян, Александр. 24 февраля – Иван. 25 февраля – Тарас. 26 февраля – Севастиан. 27 февраля – Прокопий. 28 февраля – Нестор, Марина, Кира.