Оберегают своих обладательниц: 7 древних украинских женских имен, которые мы забыли
- Древнеукраинские женские имена часто имели корни со словами "слава", "милая", "рада", "добро", и отражали черты характера или роль в семье.
- Современные родители все чаще выбирают старинные имена для своих детей.
В древности имена часто были связаны с силой природы, добром и красотой. Эти варианты возникли задолго до появления христианства.
Что интересно, имена нередко отражали черты характера или роль человека в семье. Многие старинные женские варианты содержат корни со словами "слава", "милая", "рада", "добро", что свидетельствует о славянском происхождении. Такие имена часто давали девочкам в честь определенных событий. В то же время некоторые варианты могли защитить женщину от злых духов, пишет LifeStyle24.
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Какие древние женские имена мы забыли?
Многие древние женские имена были вытеснены христианскими вариантами, которые пришли к нам из Византии. Однако эти имена до сих пор звучат величественно и красиво. Именно поэтому современные родители все чаще выбирают старинные варианты для своих новорожденных детей. Среди древнеукраинских женских имен, которые возвращаются в моду:
- Доброгнева – это имя состоит из двух слов "добро" и "гнев". Вероятно, оно означает "защитница добра". Раньше так часто называли свободолюбивых женщин, которые боролись за справедливость.
- Дзвенислава – трактуется как "та, кто приносит славу звуком колокола".
- Любомира – является женским вариантом имени Любомир. Именно поэтому переводится как "та, что любит мир".
- Ярослава – означает "та, что имеет яркую славу".
- Веселина – такое имя образовано от слова "веселый". В древности оно было распространено среди крестьянства.
- Милослава – по одной из версий, означает "мирная и славная".
- Божена – женское имя, которое трактуется как "одаренная Богом" или "Божья".
Кстати, недавно наша редакция уже рассказывала о популярных именах, которые ошибочно считаются украинскими.