Очень красивые и опрятные люди: подборка украинских фамилий, которые давали по внешности

В древности наши предки часто образовывали фамилии на основе характера и профессии человека. Впрочем, нередко можно было услышать родовые имена, которые давали по внешнему виду их носителей.

Такие фамилии могли быть символическими или шуточными, подчеркивая уникальность своих владельцев. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, образованных от внешности человека.

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Подборка украинских фамилий, которые давали по внешнему виду

Если кто-то имел ярко выраженную черту лица или заметную особенность внешности, то наши предки это легко использовали для создания фамилии. Так, в древности появлялись распространенные родовые имена, образованные из-за цвета волос, в частности черный и рыжий. К таким фамилиям относятся: Черный, Чернявый, Черненький, Чернега, Чернига, Черный, Черное, Чернуха, Чернуха, Чернюх, Чернявец, Рыжий, Рудь, Рудько, Рудень, Рудик, Рудяк, Рыжий, Рыжко и Рыжак. В то же время седовласым принадлежали родовые имена – Седой, Сивенький, Сивак и Сидак.

Кроме этого предки давали людям особые фамилии, касающиеся наличием или отсутствием бороды и усов: Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода, Голобородько и Безбородько.

Что интересно, наши предки отмечали чрезвычайно хороших людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадлежащий.

Фамилии, которые давали по внешнему виду / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на особенности внешности

Вероятно, фамилии Дженджера, Джинджиристый, Чепурный, Модный и Галянт имели мужчины и женщины, которые любили заботиться о себе и особенно следили за модой. Такие люди проводили много времени за выбором стильных образов или уходом за лицом.

Впрочем, некоторые личности могли и не нравиться своему окружению, поэтому получали соответствующие фамилии. Так, родовые имена Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязный, Залепанный и Нечистяк, указывают на то, что человек был довольно неопрятным.