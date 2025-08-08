Любая фамилия может рассказать о семейной истории, происхождении и профессии далеких предков. Особенно это касается еврейских родовых имен, которые сохранились до наших дней.

LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает подробнее об украинских фамилиях, которые имеют еврейское происхождение.

Какие украинские фамилии имеют еврейские корни?

Одним из самых распространенных способов образования еврейских фамилий – использование происхождения человека. Предки часто формировали родовые имена, учитывая города или регионы, где они жили или откуда происходили. Так, появились фамилии: Винницкий, Рокитнянский, Потоцкий, Шацкий, Чернобыльский и Жмеринский. И хотя они могут казаться типично украинскими, нередко еврейские семьи тоже носили подобные родовые имена.

К тому же часто использовали названия населенных пунктов Европы, где жили евреи, для образования фамилий. Например, Ашкенази, Берлинер, Краковер, Шпейер, Штрассберг, Дойч, Голандер и Кассель – каждое из этих родовых имен раскрывает историю миграций предков.

Как и во многих культурах, евреи получали фамилии по роду занятий. Так, Фишер (рыбак), Шнайдер (портной), Кауфман (торговец), Голдшмит (ювелир), Мюллер (мельник), Циммерман (плотник) стали распространенными родовыми именами, передававшимися из поколения в поколение.

Что интересно, многие еврейские фамилии звучат как немецкие слова, ведь они образованы из идиша, принадлежащего к группе германских языков. Такие родовые имена обычно имеют буквальное значение, связанное с чертами характера, цветами или природой:

Кляйн – маленький;

– маленький; Шварц – черный;

– черный; Вайс или Вайсман – белый;

или – белый; Берг – гора;

– гора; Штейн – камень;

– камень; Розенбаум – розовое дерево;

– розовое дерево; Фройнд – друг;

– друг; Вальд – лес;

– лес; Вольф – волк;

– волк; Амзель – дрозд.

Еврейское происхождение / Фото Freepik

Какие еще фамилии имеют еврейское происхождение?

Нередко фамилии еврейского происхождения образовывались от имени отца или матери. Они могут иметь окончание -сон/-зон или -ич и -ов. Среди таких фамилий: Абрамович, Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Добкин, Нахимов, Рахлин, Ривкин и Гительзон.