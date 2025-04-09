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9 апреля, 11:32
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Имеют псевдолатинское происхождение: 19 украинских фамилий, которые образовались как шутка

Влада Пономарева
Основні тези
  • Украинские фамилии часто формировались с использованием суффикса "-ус".
  • Исследователь Юлиан Редько отмечает, что только две украинские фамилии имеют настоящее латинское происхождение: Манус ("рука") и Литус ("берег").

Немало украинских фамилий образовались благодаря сочетанию определенных суффиксов. Именно они часто указывали на происхождение родовых имен.

Так, например, все слова, которые имеют латинские корни, содержат суффикс "-ус". Впрочем, при формировании фамилии наши предки использовали его совсем с другой целью, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка фамилий псевдолатинского происхождения

В древности наши предки любили шутить и веселиться, поэтому нередко образовывали фамилии, которые имели несколько юмористический оттенок. Для того чтобы кого-то насмешить, предки использовали суффикс "-ус" и добавляли его к обычному имени. Именно так и образовывались псевдолатинские фамилии. Более того, их часто давали тем, кто хотел казаться аристократом. К таким фамилиям относятся:

  • Левус;
  • Илюс;
  • Дмитрус;
  • Гринус;
  • Микус;
  • Матеус;
  • Милькус;
  • Климус;
  • Федус.

Кроме этого, люди формировали такие фамилии, учитывая профессию предка. В то же время эти родовые имена могли появиться благодаря обычным глаголам. Среди таких фамилий:

  • Лигус – "лигать";
  • Теребус – "теребить";
  • Димус – "дым";
  • Ходус – "ходить";
  • Ракус – "рак";
  • Мандрус – "путешествовать";
  • Ярмус – "ярмо";
  • Бигус – "бежать";
  • Дерус – "драть";
  • Баюс – "баять".

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Фамилии, которые имеют латинское происхождение

По словам исследователя Юлиана Редько, только две фамилии имеют латинские корни. Это родовые имена – Манус, что означает "рука", и Литус, которое переводится как "берег".

Однако Редько заметил, что такие фамилии могут также происходить из украинского языка и трактоваться как "манить" и "летать" соответственно.