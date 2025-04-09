Имеют псевдолатинское происхождение: 19 украинских фамилий, которые образовались как шутка

Немало украинских фамилий образовались благодаря сочетанию определенных суффиксов. Именно они часто указывали на происхождение родовых имен.

Так, например, все слова, которые имеют латинские корни, содержат суффикс "-ус". Впрочем, при формировании фамилии наши предки использовали его совсем с другой целью, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка фамилий псевдолатинского происхождения

В древности наши предки любили шутить и веселиться, поэтому нередко образовывали фамилии, которые имели несколько юмористический оттенок. Для того чтобы кого-то насмешить, предки использовали суффикс "-ус" и добавляли его к обычному имени. Именно так и образовывались псевдолатинские фамилии. Более того, их часто давали тем, кто хотел казаться аристократом. К таким фамилиям относятся:

Левус;

Илюс;

Дмитрус;

Гринус;

Микус;

Матеус;

Милькус;

Климус;

Федус.

Кроме этого, люди формировали такие фамилии, учитывая профессию предка. В то же время эти родовые имена могли появиться благодаря обычным глаголам. Среди таких фамилий:

Лигус – "лигать";

Теребус – "теребить";

Димус – "дым";

Ходус – "ходить";

Ракус – "рак";

Мандрус – "путешествовать";

Ярмус – "ярмо";

Бигус – "бежать";

Дерус – "драть";

Баюс – "баять".

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Фамилии, которые имеют латинское происхождение

По словам исследователя Юлиана Редько, только две фамилии имеют латинские корни. Это родовые имена – Манус, что означает "рука", и Литус, которое переводится как "берег".

Однако Редько заметил, что такие фамилии могут также происходить из украинского языка и трактоваться как "манить" и "летать" соответственно.