Эти 13 редких фамилий могут вас удивить: проверьте свою в списке

Некоторые из украинских фамилий вызывают улыбку, в то же время какие-то – удивление. Существуют также уникальные родовые имена, в существование которых сложно поверить.

24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о фамилиях, которые имеют необычное звучание. В современном мире эти родовые имена считаются достаточно редкими.

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Подборка необычных украинских фамилий

В Украине существуют тысячи уникальных фамилий, каждая из которых является отражением истории, культуры и языка нашего народа. Редкие родовые имена часто содержат символизм и глубокий смысл, скрывающие больше, чем кажется на первый взгляд. Такие фамилии хранят память о наших предках и особенностях их жизни. Впрочем, далеко не каждое родовое имя можно назвать популярным сегодня. Среди необычных фамилий в Украине:

Кривоглавый – пока есть только 6 человек, которые могут похвастаться этой фамилией. Такие украинцы живут на Галичине.

– пока есть только 6 человек, которые могут похвастаться этой фамилией. Такие украинцы живут на Галичине. Куропась – 38 человек имеют эту фамилию. Они живут на Галичине.

– 38 человек имеют эту фамилию. Они живут на Галичине. Псяр – считается редкой фамилией, поскольку его носителей насчитывается всего 4 человека, живущих на территории Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей.

– считается редкой фамилией, поскольку его носителей насчитывается всего 4 человека, живущих на территории Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей. Лизун – интересное родовое имя распространено на Приднепровье. Его носителями являются 949 человек.

– интересное родовое имя распространено на Приднепровье. Его носителями являются 949 человек. Безмозглый – владельцами этой фамилии являются 10 украинцев. Они проживают на территории Запорожской и Днепровской области.

– владельцами этой фамилии являются 10 украинцев. Они проживают на территории Запорожской и Днепровской области. Лиходид – 864 носителя этой фамилии живут в Крыму.

– 864 носителя этой фамилии живут в Крыму. Пизнюк – фамилия распространена среди жителей Галичины. Ее владельцами являются 58 украинцев.

– фамилия распространена среди жителей Галичины. Ее владельцами являются 58 украинцев. Приход – 75 владельцев этой фамилии живут на Галичине.

– 75 владельцев этой фамилии живут на Галичине. Секретный – люди, которые имеют эту фамилию, живут на Приднепровье. Родовое имя сохранилось лишь у нескольких украинцев.

– люди, которые имеют эту фамилию, живут на Приднепровье. Родовое имя сохранилось лишь у нескольких украинцев. Пирникоза – известно лишь о 13 носителях родового имени, которые живут на Подолье.

– известно лишь о 13 носителях родового имени, которые живут на Подолье. Выхопень – 694 человека сейчас имеет эту фамилию. Подавляющее большинство владельцев фамилии живет на Галичине.

– 694 человека сейчас имеет эту фамилию. Подавляющее большинство владельцев фамилии живет на Галичине. Заваликут – 2 носители этой фамилии, которые живут в Киеве.

– 2 носители этой фамилии, которые живут в Киеве. Загубипалец – 31 украинец может похвастаться этой фамилией. Эти люди живут на территории Крыма.

Украинские фамилии / Фото Freepik

Какие фамилии невозможно услышать за рубежом

Украинские родовые имена могут многое рассказать о жизни наших предков. Древнейшие фамилии появились еще во времена существования Запорожской Сечи. В древности некоторые родовые имена имели несколько шутливый характер. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали родовые имена на основе юмора. Среди таких родовых имен:

Неижборщ – насчитывается 20 его носителей, которые живут в Сумах и Полтаве.

– насчитывается 20 его носителей, которые живут в Сумах и Полтаве. Недайкаша – 8 владельцев этой фамилии, которые живут в Кировоградской области.

– 8 владельцев этой фамилии, которые живут в Кировоградской области. Затуливитер – 374 носителя, которые живут в Киеве, Никополе и Кропивницком.

– 374 носителя, которые живут в Киеве, Никополе и Кропивницком. Непийвода – 1107 носителей, которые живут в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

– 1107 носителей, которые живут в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Перебийнис – известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове.

– известно о 194 владельцах, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове. Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.

– 30 носителей, которые живут в Полтаве. Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе.

– 151 владелец, проживающий в Тернополе и Одессе. Тягнирядно – 459 владельцев, которые живут на юге Украины.

В современном мире эти фамилии можно услышать почти во всех областях Украины. Впрочем, за рубежом этого сделать невозможно.