Ваши предки имели неповторимый стиль: 60 фамилий, которые давали людям с особыми прическами
Наши предки часто обращали внимание на внешность человека при создании фамилии для него. Особые детали внешнего вида становились яркими чертами, которые запоминались и со временем переходили в родовые имена.
Эти фамилии нередко не только отражали индивидуальность, но и рассказывали о стиле или даже социальном статусе своих владельцев. О родовых именах, которые давали людям с особыми прическами – рассказывает 24 Канал ссылаясь на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.
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Подборка фамилий, которые давали владельцам особых причесок
Каждый человек может похвастаться уникальной внешностью. Так, кто-то имеет веснушки, усы или бороду, тогда как некоторые – интересные цвет и длину волос. В связи с этим наши предки образовали немалое количество необычных фамилий.
Например, те, кто имел кудрявые волосы, получали соответствующие родовые имена. Вероятно, владельцы этих родовых имен особенно относились к уходу за собой. К таким фамилиям относятся: Чубай, Кучерко, Кошла, Чубаха, Пелешок, Кудла, Чубей, Патлаха, Кошлатый, Чубар, Кудря, Патлай, Чубатько, Кошлак, Пелех, Кошлай, Чупрун, Кудрявец, Пелехатый, Кудрик, Чуприна, Куйовда, Чуб, Мушта, Коструба, Чубир.
В то же время люди, которые не могли похвастаться длинными и красивыми волосами, получали совсем другие родовые имена. Среди них: Лысый, Лисайко, Лисан, Лысак и Лысун.
Также часто предки формировали фамилии из-за цвета волос. Например, чернявых касались такие: Черный, Чернявый, Черненький, Чернега, Чернига, Чорний, Чорней, Чорнай, Чернета, Черныш, Черныш, Чернюха, Чернуха, Чернюх, Чернявец и Черняк.
А вот рыжим людям давали фамилии: Рыжий, Рудь, Рудько, Рудик, Рудяк, Рыжий, Рыжко, Рыжак. Блондинам принадлежали родовые имена: Свитлык, Белый, Билец и Билык.
Какие еще фамилии давали по внешнему виду
Наши предки нередко отмечали чрезвычайно красивых людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадный.
Кроме этого предки давали людям особые фамилии, касающиеся наличия или отсутствия бороды и усов: Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода, Голобородько и Безбородько.