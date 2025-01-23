Ваши предки имели неповторимый стиль: 60 фамилий, которые давали людям с особыми прическами

Наши предки часто обращали внимание на внешность человека при создании фамилии для него. Особые детали внешнего вида становились яркими чертами, которые запоминались и со временем переходили в родовые имена.

Эти фамилии нередко не только отражали индивидуальность, но и рассказывали о стиле или даже социальном статусе своих владельцев. О родовых именах, которые давали людям с особыми прическами – рассказывает 24 Канал ссылаясь на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка фамилий, которые давали владельцам особых причесок

Каждый человек может похвастаться уникальной внешностью. Так, кто-то имеет веснушки, усы или бороду, тогда как некоторые – интересные цвет и длину волос. В связи с этим наши предки образовали немалое количество необычных фамилий.

Например, те, кто имел кудрявые волосы, получали соответствующие родовые имена. Вероятно, владельцы этих родовых имен особенно относились к уходу за собой. К таким фамилиям относятся: Чубай, Кучерко, Кошла, Чубаха, Пелешок, Кудла, Чубей, Патлаха, Кошлатый, Чубар, Кудря, Патлай, Чубатько, Кошлак, Пелех, Кошлай, Чупрун, Кудрявец, Пелехатый, Кудрик, Чуприна, Куйовда, Чуб, Мушта, Коструба, Чубир.

В то же время люди, которые не могли похвастаться длинными и красивыми волосами, получали совсем другие родовые имена. Среди них: Лысый, Лисайко, Лисан, Лысак и Лысун.

Также часто предки формировали фамилии из-за цвета волос. Например, чернявых касались такие: Черный, Чернявый, Черненький, Чернега, Чернига, Чорний, Чорней, Чорнай, Чернета, Черныш, Черныш, Чернюха, Чернуха, Чернюх, Чернявец и Черняк.

А вот рыжим людям давали фамилии: Рыжий, Рудь, Рудько, Рудик, Рудяк, Рыжий, Рыжко, Рыжак. Блондинам принадлежали родовые имена: Свитлык, Белый, Билец и Билык.

Фамилии, которые давали людям с особыми прическами / Фото Freepik

Какие еще фамилии давали по внешнему виду

Наши предки нередко отмечали чрезвычайно красивых людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадный.

Кроме этого предки давали людям особые фамилии, касающиеся наличия или отсутствия бороды и усов: Безус, Вус, Усатый, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Биловус, Черноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородий, Майборода, Голобородько и Безбородько.