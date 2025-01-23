Ці прізвища нерідко не лише відображали індивідуальність, але й розповідали про стиль чи навіть соціальний статус своїх власників. Про родові імена, які давали людям з особливими зачісками – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка прізвищ, які давали власникам особливих зачісок

Кожна людина може похизуватися унікальною зовнішністю. Так, хтось має ластовиння, вуса або бороду, тоді як дехто – цікаві колір і довжину волосся. У зв'язку з цим наші пращури утворили чималу кількість незвичних прізвищ.

Наприклад, ті, хто мав кучеряве волосся, отримували відповідні родові імена. Ймовірно, власники цих родових імен особливо ставилися до догляду за собою. До таких прізвищ належать: Чубай, Кучерко, Кошла, Чубаха, Пелешок, Кудла, Чубей, Патлаха, Кошлатий, Чубар, Кудря, Патлай, Чубатько, Кошлак, Пелех, Кошлай, Чупрун, Кудрявець, Пелехатий, Кудрик, Чуприна, Куйовда, Чуб, Мушта, Коструба, Чубир.

Водночас люди, які не могли похизуватися довгим і гарним волоссям, отримували зовсім інші родові імена. Серед них: Лисий, Лисайко, Лисан, Лисак і Лисун.

Також часто пращури формували прізвища через колір волосся. Наприклад, чорнявих стосувалися такі: Чорний, Чорнявий, Чорненький, Чернега, Черніга, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернета, Черниш, Чорниш, Чернуха, Чорнуха, Чернюх, Чернявець і Чорняк.

А от рудим людям давали прізвища: Рудий, Рудь, Рудько, Рудик, Рудяк, Рижий, Рижко, Рижак. Блондинам належали родові імена: Світлик, Білий, Білець і Білик.

Прізвища, які давали людям з особливими зачісками / Фото Freepik

Які ще прізвища давали за зовнішнім виглядом

Наші пращури нерідко відзначали надзвичайно гарних людей відповідними родовими іменами. Такі люди легко справляли гарне враження, тому подобалися іншим. Серед цих прізвищ: Мальований, Красота, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий і Принадний.

Крім цього предки давали людям особливі прізвища, що стосуються наявності чи відсутності бороди та вусів: Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус, Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода, Голобородько та Безбородько.