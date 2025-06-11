Ваши предки были разбойниками: 8 украинских фамилий, которые принадлежали преступникам

В древности фамилии часто могли многое рассказать о характере, внешности или даже профессии человека. Так, существуют родовые имена, связанные с разбойничьей деятельностью предков.

Эти фамилии указывают на постоянное стремление к бунту и склонность к нарушению правил. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Происхождение украинской фамилии" Валентина Лученко.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали разбойникам

Преимущественно такие фамилии наши предки давали людям с непростым характером. Их отличала смелость, пренебрежение к авторитетам и стремление достичь свободы не всегда законным способом. Часто это были люди, которые выходили за рамки крестьянского быта и стремились жить по собственным правилам. Среди украинских фамилий, которые принадлежали разбойникам:

Хапко – вероятно, это родовое имя происходит от слова "хапать", поэтому принадлежало людям, которые любили воровать. Сейчас известно о 324 носителях фамилии, которые преимущественно живут на Западе Украины.

Разбойник – не осталось владельцев этого родового имени в Украине.

Грабарь – образовано от слова "грабить", поэтому нередко эту фамилию имели грабители. В Украине насчитывается более 3000 ее носителей, которые живут во всех областях страны.

Злодейчук – не осталось представителей этой фамилии в Украине.

Левенец – 2675 носителей этой фамилии живут на территории всех украинских областей.

Дейнека – эта фамилия занимает 689 место среди самых распространенных в Украине. Сейчас известно о 5143 ее владельцах, которые в основном живут на Волыни.

Гайдамака – им могут похвастаться 1802 человека, которые преимущественно живут на Юге Украины.

Сердюк – считается достаточно популярной фамилией, ведь она занимает 105 место среди самых распространенных в Украине. Известно о 19 411 носителей этого родового имени, которые живут во всех областях страны.

Фамилии, которые принадлежали разбойникам / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали князьям и боярам

В современном мире сохранилось много фамилий, которые в древности принадлежали князьям. Например, Князь, Княжук, Княжинский, Сапега, Хоткевич и Нимерович. Что интересно, в Украине сейчас проживают почти 2000 владельцев этих фамилий.

В то же время на благородное происхождение указывают родовые имена, которые имеют суффиксы -ский и -цкий. Только шляхта, бояре и казацкая старшина могли похвастаться такими фамилиями, которые передавались потом по наследству. К таким родовым именам относятся: Острожский, Корецкий, Вишневецкий, Косаковский и Ружинский.