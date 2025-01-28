Ваши предки украли много сердец: 17 украинских фамилий, которые принадлежали соблазнителям

В древности фамилии формировались на основе характерных черт человека, его профессии или образа жизни. Однако иногда бывали случаи, когда людей, умевших очаровать или соблазнять, наделяли особыми родовыми именами.

Эти фамилии могли подчеркивать внешнюю привлекательность, манеры или даже хитрость владельца. Такие люди сразу запоминались другим – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые давали соблазнителям

Наши предки нередко образовывали фамилии, указывающие на умение захватывать сердца. Родовые имена Кохан, Коханюк, Коханевич и Коханец давали исключительно тем, кто отличался галантностью и страстью к флирту. В Украине проживает почти 8 тысяч владельцев этих фамилий, но больше всего их живет в Киеве, Харькове и Львове.

В то же время родовые имена Бабий и Бабийчук, вероятно, имели люди, которые легкомысленно относились к серьезным отношениям. В современном мире известно о 18292 представителях этих фамилий, проживающих во всех областях Украины. Такие родовые имена не упоминаются в казацких реестрах.

Кроме этого, предки часто давали соответствующие фамилии людям, которые любили романтику и демонстрировали свою приверженность многим. Так, родовые имена Любимов, Любимова и Залицяйло могли немало рассказать о своих носителях. Сейчас известно о 878 людях, которые имеют эту фамилию и преимущественно проживают в Киеве и Одессе.

Также к родовым именам, которые давали соблазнителям относятся:

Потипака – 72 носителя;

– 72 носителя; Паплюга – 32 носителя;

– 32 носителя; Кокоткина – 78 носителей;

– 78 носителей; Жеребецкая – 528 носителей;

– 528 носителей; Жеребец – 321 носитель;

– 321 носитель; Огир – 209 носителей;

– 209 носителей; Распутный – 195 носителей;

– 195 носителей; Греховодова – 15 носителей.

Фамилии, которые ранее принадлежали соблазнителям / Фото Freepik

Какие фамилии давали самым красивым людям

Наши предки отмечали чрезвычайно красивых людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадный.