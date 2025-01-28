Ці прізвища могли підкреслювати зовнішню привабливість, манери чи навіть хитрість власника. Такі люди одразу запам'ятовувалися іншим – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка прізвищ, які давали спокусникам

Наші предки нерідко утворювали прізвища, що вказували на вміння захоплювати серця. Родові імена Кохан, Коханюк, Коханевич і Коханець давали виключно тим, хто відзначався галантністю та пристрастю до флірту. В Україні проживає майже 8 тисяч власників цих прізвищ, але найбільше їх мешкає в Києві, Харкові та Львові.

Водночас родові імена Бабій і Бабійчук, ймовірно, мали люди, які легковажно ставилися до серйозних стосунків. У сучасному світі відомо про 18292 представники цих прізвищ, які проживають в усіх областях України. Такі родові імена не згадуються у козацьких реєстрах.

Крім цього, пращури часто давали відповідні прізвища людям, які полюбляли романтику й демонстрували свою прихильність багатьом. Так, родові імена Любимов, Любимова та Залицяйло могли немало розповісти про своїх носіїв. Наразі відомо про 878 людей, які мають це прізвище та переважно проживають у Києві та Одесі.

Також до родових імен, які давали спокусникам належать:

Потіпака – 72 носії;

– 72 носії; Паплюга – 32 носії;

– 32 носії; Кокоткіна – 78 носіїв;

– 78 носіїв; Жеребецька – 528 носіїв;

– 528 носіїв; Жеребець – 321 носій;

– 321 носій; Огир – 209 носіїв;

– 209 носіїв; Розпутній – 195 носіїв;

– 195 носіїв; Гріховодова – 15 носіїв.

Прізвища, які раніше належали спокусникам / Фото Freepik

Які прізвища давали найкрасивішим людям

Наші пращури відзначали надзвичайно гарних людей відповідними родовими іменами. Такі люди легко справляли гарне враження, тому подобалися іншим. Серед цих прізвищ: Мальований, Красота, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий і Принадний.