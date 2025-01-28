Эти фамилии могли подчеркивать внешнюю привлекательность, манеры или даже хитрость владельца. Такие люди сразу запоминались другим – рассказывает 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые давали соблазнителям

Наши предки нередко образовывали фамилии, указывающие на умение захватывать сердца. Родовые имена Кохан, Коханюк, Коханевич и Коханец давали исключительно тем, кто отличался галантностью и страстью к флирту. В Украине проживает почти 8 тысяч владельцев этих фамилий, но больше всего их живет в Киеве, Харькове и Львове.

В то же время родовые имена Бабий и Бабийчук, вероятно, имели люди, которые легкомысленно относились к серьезным отношениям. В современном мире известно о 18292 представителях этих фамилий, проживающих во всех областях Украины. Такие родовые имена не упоминаются в казацких реестрах.

Кроме этого, предки часто давали соответствующие фамилии людям, которые любили романтику и демонстрировали свою приверженность многим. Так, родовые имена Любимов, Любимова и Залицяйло могли немало рассказать о своих носителях. Сейчас известно о 878 людях, которые имеют эту фамилию и преимущественно проживают в Киеве и Одессе.

Также к родовым именам, которые давали соблазнителям относятся:

Потипака – 72 носителя;

– 72 носителя; Паплюга – 32 носителя;

– 32 носителя; Кокоткина – 78 носителей;

– 78 носителей; Жеребецкая – 528 носителей;

– 528 носителей; Жеребец – 321 носитель;

– 321 носитель; Огир – 209 носителей;

– 209 носителей; Распутный – 195 носителей;

– 195 носителей; Греховодова – 15 носителей.

Фамилии, которые ранее принадлежали соблазнителям / Фото Freepik

Какие фамилии давали самым красивым людям

Наши предки отмечали чрезвычайно красивых людей соответствующими родовыми именами. Такие люди легко производили хорошее впечатление, поэтому нравились другим. Среди этих фамилий: Малеваный, Красота, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий и Принадный.