Эти 19 фамилий образованы от профессий, которых сейчас нет в Украине: проверьте свою в списке

В древности существовали различные профессии, которые значительно облегчали жизнь. Учитывая род деятельности наши предки часто образовывали интересные фамилии.

Однако большинство из древних профессий прекратили свое существование в современном мире. Впрочем, родовые имена, указывающие на них, до сих пор можно услышать в Украине. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на исследование специалистов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

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Подборка фамилий, образованных от исчезнувших профессий

Бердник – эту фамилию давали мастерам, которые изготавливали берда для ткацкого станка. Сейчас известно о 1831 носителе этого родового имени.

Проскурник – владельцами такой фамилии были пекари, которые выпекали проскуры, церковный хлеб. В Украине насчитывается всего 70 представителей этого родового имени.

Буртал – эта фамилия переводится с польского языка как "ворожбит" и означает человека, который умел предсказывать будущее. Владельцев этого родового имени не осталось в Украине.

Римар и Лимар – такими фамилиями могли похвастаться мастера, которые изготавливали конскую упряжь. 3490 украинцев имеют это родовое имя.

Чамарник – эту фамилию давали портным, которые шили верхнюю мужскую одежду. Только 41 украинец является владельцем такого родового имени.

Сницар и Шницар – в древности такие фамилии имели только резчики по дереву. Сейчас известно о 1003 носителях этого родового имени.

Золотарь и Золотаренко – этими фамилиями владели только ювелиры. В Украине живут 1215 человек, которые имеют такие родовые имена.

Скоморох – его владельцами были странствующие артисты, музыканты, певцы или шутники. Сейчас известно о 320 украинцах, которые имеют такую фамилию.

Мельник и Мирошниченко – эта фамилия происходит от слова "мерка". Именно меркой в древности брали плату за зерно. В Украине это родовое имя можно часто услышать, ведь насчитывается более 12 000 его носителей.

Шевчик, Мулярчик, Кравчик и Ковальчук – такие фамилии давали ученикам или сыновьям мастеров соответствующих профессий. Самым популярным из этих родовых имен считается Ковальчук, ведь известно о более 70 000 его владельцев.

Меняйло – им могли похвастаться странствующие торговцы. В Украине проживают 3057 представителей этой фамилии.

Прасоль – владельцами такого родового имени становились продавцы рыбы и соли. Эта редкая фамилия принадлежит только 6 украинцам.

Древние украинские фамилии / Фото Freepik

Какие еще фамилии происходят от древних профессий

Древняя профессия кожумяки, который обрабатывал кожу, трансформировалась в соответствующую фамилию Кожемяк. Это родовое имя не является очень распространенным в Украине, ведь известно лишь о 55 его носителях. А близкое по значению слово "гарбар" стало основой для фамилии Гарбар, которое сейчас имеют 2648 украинцев.

Происхождение родовых имен Пекарь, Пекарчук, Пекарский является, пожалуй, наиболее очевидным. Они образованы от профессии пекаря, что выпекал хлеб. Эти фамилии сейчас имеют более 1000 граждан.